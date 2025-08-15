Révélé officiellement il y a quelques mois pour une sortie prévue en 2025, Kirby Air Riders s’est fait particulièrement discret depuis son annonce. Hormis la bande-annonce de présentation diffusée en avril, Nintendo n’a partagé aucun nouveau détail ni montré la moindre séquence de gameplay. Pourtant, le jeu est toujours censé arriver cette année sur Nintendo Switch 2, ce qui intrigue de plus en plus les fans.

Ce silence pourrait bientôt prendre fin. Masahiro Sakurai, créateur de Kirby, de l’original Kirby Air Ride sur GameCube et directeur de la série Super Smash Bros., a publié un message sur les réseaux sociaux affirmant qu’il pense pouvoir partager « bientôt » de nouvelles informations au sujet du jeu. Il a aussi souligné qu’aucun extrait de gameplay n’a encore été montré, laissant espérer que la prochaine prise de parole inclura enfin des images en action.

Kirby Air Riders est présenté comme un tout nouveau titre inspiré du jeu culte de course et d’action Kirby Air Ride. La bande-annonce initiale montrait Kirby sur sa célèbre Warp Star, accompagné d’autres pilotes aux machines variées, sur un circuit mêlant vitesse et fantaisie. En dehors de cette introduction, les détails restent flous : modes de jeu, fonctionnalités multijoueur, ou encore différences majeures avec l’original restent à découvrir.

Ce petit teasing de Sakurai arrive alors que Sora, le studio qu’il a fondé après avoir quitté HAL Laboratory il y a près de quinze ans, fête son 20ᵉ anniversaire. Sakurai a profité de l’occasion pour remercier les fans de leur soutien, même s’il reconnaît que cet anniversaire « n’a pas forcément d’importance pour la plupart des gens ».