Un dataminer de PES découvre une référence au nom de code « NOZ » dans la dernière mise à jour

Il s’agit peut-être d’un détail qui passera inaperçu pour beaucoup, mais la découverte pourrait intéresser les passionnés de datamining et les curieux de la scène Nintendo. Le dataminer spécialisé dans la série Pro Evolution Soccer, connu sous le pseudo Durandil67, a repéré qu’une nouvelle plateforme baptisée « NOZ » avait été ajoutée au code du jeu dans la mise à jour 5.0.0.

Selon plusieurs rumeurs et fuites antérieures, « NOZ » — parfois interprété comme « Nintendo Ounce » — aurait été l’un des noms de code internes utilisés pour désigner la Nintendo Switch 2. Ce genre d’appellation est fréquent dans l’industrie afin de dissimuler l’identité de consoles en développement lors des phases de test ou d’optimisation logicielle.

L’apparition de cette mention dans les fichiers de PES pourrait indiquer que les développeurs commencent à préparer le terrain pour la prise en charge de la nouvelle génération de matériel Nintendo. Même si aucune confirmation officielle n’a été donnée, cela laisse penser que Konami pourrait envisager un portage ou une optimisation de son titre sur la future console.

Cette découverte relance également les discussions autour de la comparaison des performances entre un éventuel PES sur Switch 2 et les autres simulations sportives déjà confirmées ou attendues sur la plateforme, comme EA Sports FC. La communauté se demande notamment si la puissance accrue de la Switch 2 permettra enfin d’offrir des expériences sportives plus proches des versions PlayStation et Xbox, tant sur le plan graphique que sur celui de la fluidité.

Pour l’heure, il ne s’agit que d’un indice technique issu du datamining, mais il illustre bien comment les traces laissées dans le code peuvent parfois offrir un aperçu des projets en cours, bien avant les annonces officielles. Nintendo et Konami n’ont pas encore commenté la présence de « NOZ » dans la mise à jour 5.0.0.