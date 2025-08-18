De nouvelles aventures attendent les descendants du héros, Erdrick ! DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake est une somptueuse réinterprétation des deux premières aventures légendaires de la Trilogie d’Erdrick, réunies en un seul package. Vous pouvez découvrir la toute dernière bande-annonce de cette collection ci-dessous.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake sortira le 30 octobre 2025 sur Switch et Switch 2. Concernant les versions physiques, notez que la version Switch 2 sera proposée sous la forme d’une carte Game-Key. En ce qui concerne la taille du fichier, Dragon Quest I & II HD-2D Remake occupe 17 Go.

Les joueurs pourront poursuivre l’histoire tentaculaire de ces jeux, tandis que les nouveaux venus pourront découvrir l’ensemble de la compilation grâce à la nouvelle édition numérique DRAGON QUEST HD-2D Erdrick Trilogy Collection, qui regroupe Dragon Quest III HD-2D Remake et Dragon Quest I & II HD-2D Remake dans une version définitive au prix de 99,99 $. Ce pack sortira sur Switch et Switch 2, révélant pour la première fois que Dragon Quest III HD-2D Remake sera également disponible sur Switch 2.

Histoire de Dragon Quest I

Grâce aux efforts héroïques du légendaire Erdrick, le Seigneur des Enfers fut vaincu et la paix revint sur les terres d’Alefgard. Mais cette paix ne devait pas durer, car le diabolique Dragonlord s’est relevé et a déchaîné de nouvelles hordes de monstres sur le royaume. Désormais, descendant d’Erdrick, il est de votre destinée de vaincre ce nouveau mal et de sauver le monde de son désespoir !

Histoire de Dragon Quest II

De nombreuses années se sont écoulées depuis qu’Alefgard a été sauvé par la main du héros, lui valant le même titre que son illustre ancêtre. Les descendants de cet Erdrick et de ses héritiers ont fondé trois royaumes qui ont prospéré en temps de paix. Pourtant, les ténèbres s’agitent à nouveau et une soudaine invasion de monstres maléfiques replonge le monde dans l’ombre. Seule une troupe de jeunes princes et princesses de la lignée d’Erdrick se dresse entre les forces du mal et leurs ambitions funestes. Le moment est venu pour eux de partir à l’aventure et d’honorer l’héritage de leur ancêtre !