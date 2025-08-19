19 août 2025 – Au cours du Kirby Air Riders Direct, le directeur du jeu Masahiro Sakurai a présenté en personne un aperçu détaillé des nouvelles fonctionnalités, les modes qui font leur retour, les personnages, les bolides Air Ride ainsi qu’une foule d’autres révélations dans ce jeu de course débridé riche en action qui fera son arrivée le 20 novembre 2025 sur Nintendo Switch 2.

Kirby Air Riders offre une expérience débordant de vitesse et d’action qui vous emmène à travers les terres, les eaux et les airs aux commandes de bolides pilotés par Kirby et ses amis (ou ennemis). Développé et amélioré à partir de Kirby Air Ride, le titre d’origine sorti en 2004 en Europe sur Nintendo GameCube, ce tout nouveau jeu offre entre autres une plus grande sélection de riders, chacun possédant des caractéristiques et des pouvoirs qui lui sont propres. Il y a aussi de nouveaux bolides Air Rider, de nouveaux coups spéciaux, et des modes de jeu font leur retour. Kirby Air Riders est un jeu de course débridé signé Sora Ltd. et Bandai Namco Studios, Inc.

Retrouvez ci-dessous plus d’informations partagées par M. Sakurai sur les fonctionnalités et le gameplay :

Techniques de pilotage : chaque bolide Air Rider, ou « bolide » tout court, est unique tant du point de vue de son design que de ses spécificités. De manière générale, ils flottent légèrement au-dessus du sol et avancent automatiquement, sans qu’il y ait besoin d’appuyer sur un bouton ou d’incliner le stick gauche du Joy-Con 2 vers l’avant. Vous devez incliner le stick gauche sur les côtés pour changer de direction.

Bouton Pression : lorsque vous appuyez sur le bouton B, vous effectuez une Pression, le bolide touche le sol et en maintenant le bouton enfoncé, vous accumulez de la charge. Relâchez le bouton pour déclencher une accélération Turbo. Malgré son nom, le Turbo n’est pas une simple accélération. Comme l’a décrit M. Sakurai, en inclinant le stick gauche tout en maintenant le bouton Pression appuyé lorsque vous négociez un virage serré, vous pouvez effectuer des dérapages qui vous permettront de gagner encore plus en vitesse.

Bouton Spécial : il ne suffira pas d’aller vite et de parfaitement négocier les virages pour dominer la course. Le bouton Y, aussi appelé bouton Spécial, déclenche un coup spécial unique pour chaque personnage. Attaquez vos rivaux et vos ennemis afin de remplir votre jauge Spéciale, et appuyez sur le bouton lorsqu’elle est pleine pour déclencher votre coup spécial. La plupart des personnages possèdent un coup spécial bien à eux, sauf Kirby qui en possède quatre, parce qu’il est disponible en quatre couleurs. Et en combinant les coups spéciaux avec des techniques comme la Toupie, une attaque qui se déclenche en remuant le stick, vous pourrez filer tout droit vers la victoire.

Riders : pour pimenter encore un peu plus la partie, Kirby Air Riders intègre un élément de stratégie en donnant davantage d’importance au choix du personnage. Chaque rider possède des caractéristiques uniques qui peuvent influencer les performances de leur bolide, comme son poids, sa résistance, son coup spécial et ses attaques rapprochées, entre autres. Dans le feu de l’action, ces facteurs peuvent soit représenter un avantage, soit ajouter une dose d’imprévisibilité selon l’environnement. C’est pourquoi dans le mode Air Ride, vous devez d’abord sélectionner un circuit avant de choisir votre rider et votre bolide. En plus de votre boule rose préférée dont les capacités sont plutôt équilibrées, vous pouvez choisir parmi de nombreuses têtes connues sorties tout droit de l’univers de la série, comme Meta Knight, le Roi DaDiDou, Bandana Waddle Dee, et même des ennemis comme Cappy, Chef Kawasaki et Starman, entre autres. Et pour que les choses restent intéressantes pour tout le monde, il est possible dans Kirby Air Riders d’associer tous les riders que vous voulez au bolide que vous voulez.

Bolides : les bolides Air Ride ne sont pas uniquement taillés pour la vitesse. Chaque bolide, et chaque rider, sont plus ou moins résistants aux dégâts. Lorsque vous vous élancez d’une rampe, la plupart des bolides peuvent planer dans les airs, et vous pouvez incliner le stick gauche pour les faire piquer du nez ou prendre de l’altitude. Et si vous effectuez un atterrissage parfait, vous bénéficierez d’une accélération. Vous pouvez aussi rouler sur un rail et déraper, entre autres manœuvres.

Pouvoirs : pour que personne ne soit injustement avantagé, dans Kirby Air Riders tous les riders peuvent avaler ou capturer un ennemi et copier son pouvoir. Utilisez les compétences que vous avez acquises pour bénéficier temporairement d’un gain en vitesse ou d’attaques supplémentaires.

M. Sakurai a également annoncé le retour de modes de jeu et dévoilé ce qui attend les joueurs dans Kirby Air Riders, dont le mode City Trial, qu’il a décrit comme le « plat principal ». Ce mode, qui était déjà présent dans Kirby Air Ride, fait son retour et voit les choses en grand avec une carte encore plus vaste.

Skaïa : le mode City Trial se déroule cette fois-ci sur une immense île flottante : Skaïa. Explorez l’île, récupérez des bonus, attaquez vos adversaires pour leur infliger des dégâts (voire leur voler leur bolide) ou leur faire lâcher leurs bonus et les récupérer, dans le but ultime d’améliorer au maximum votre propre bolide. Vous commencez avec un petit bolide modeste, mais en récupérant des bonus, en attaquant vos ennemis et en récupérant leur bolide, vous pouvez vous améliorer. Des événements aléatoires auront lieu au cours de cette phase. Certains de ces événements peuvent survenir n’importe où et à n’importe quel moment dans Skaïa, et si vous voulez y participer, vous devrez vous dépêcher de vous y rendre.

Il peut s’agir d’une course express qui se déroule sur une version tronquée de la carte, et une fois terminée, les participants reçoivent des bonus selon leur classement. Il y a également le derby fatal, lors duquel vous affrontez vos rivaux pour les mettre hors combat et remporter davantage de bonus. Méfiance cependant, certains boss de la série ne manqueront pas de venir jouer les trouble-fêtes, à commencer par Kracko, ou encore Dyna Blade. Lors de cette première phase du mode City Trial, vous faites le plein de bonus pour renforcer à bloc les capacités de votre bolide pendant cinq minutes d’action intense. Place ensuite à la deuxième phase…

Stades : rendez-vous au Stade avec votre bolide amélioré pour vous mesurer à vos rivaux et tenter de remporter la victoire. Chaque Stade propose une épreuve différente, et chaque participant devra choisir stratégiquement à laquelle participer en fonction de ses propres bonus, mais aussi de ceux de ses rivaux. Certains Stades pourront même vous être recommandés en fonction des capacités de votre bolide, ce qui peut s’avérer pratique si vous avez quelques doutes ou hésitations. Dans Kirby Air Riders, jusqu’à huit personnes peuvent s’affronter en local*1, et jusqu’à 16 en ligne*2. Et vous pouvez utiliser GameChat*3 pour discuter avec vos amis en vidéo ou en vocal tout en jouant !

En plus de City Trial, d’autres modes font leur retour dans Kirby Air Riders, revus et améliorés, comme…

Mode Air Ride : foncez vers la ligne d’arrivée dans des courses où peuvent s’affronter jusqu’à six joueurs. Attaquez vos rivaux afin de récupérer des étoiles qui vous permettent d’obtenir un gain de vitesse. L’originalité de l’expérience repose dans le fait de s’affronter en attaquant pour pouvoir obtenir le moyen d’accélérer. Alors ne retenez pas vos coups et prenez une longueur d’avance (ou plus) sur vos rivaux. Profitez aussi de l’effet « glissade étoile », qui consiste à gagner en vitesse en récupérant les petites étoiles que vos rivaux laissent dans leur sillage. Faites bon usage de ces accélérations pour faire mordre la poussière (d’étoile) à vos rivaux.

Leçons : avec tous les riders, bolides, techniques et modes de jeux disponibles, un brin d’entraînement peut s’avérer utile. Le mode Leçons est conçu pour vous apprendre à maîtriser les bases du jeu et vous faire découvrir les mécaniques de gameplay avancées.

De plus, une surprise attend les abonnés Nintendo Switch Online. Sept pistes tirées de la bande-son de Kirby Air Riders, dont la version anglaise du thème principal du jeu, seront ajoutées au catalogue de l’application mobile Nintendo Music*4 dans la journée.

Le public de la Gamescom pourra découvrir Kirby Air Riders en avant-première et s’essayer au mode City Trial dans l’espace d’exposition. Ce salon du jeu vidéo se déroule cette semaine à Cologne, en Allemagne, du 20 au 24 août, et les visiteurs peuvent se rendre au stand A10/B09 dans le hall 9.1 pour jouer à Kirby Air Riders ainsi qu’à un grand choix de jeux actuels et à venir sur Nintendo Switch 2.

Et ce n’est que le début. D’autres informations sur Kirby Air Riders seront révélées à l’avenir, restez à l’écoute pour en savoir plus.

Au cours du Kirby Air Riders Direct, le directeur du jeu Masahiro Sakurai a présenté un aperçu détaillé des nouvelles fonctionnalités, les modes qui font leur retour, les personnages, les bolides Air Ride ainsi qu’une foule d’autres révélations dans ce jeu qui fera son arrivée le 20 novembre 2025 sur Nintendo Switch 2.