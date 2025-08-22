Cette semaine, nous avons une sélection éclectique, avec des jeux récents qui connaissent leur première promotion, des « habitués » à des prix cassés, mais aussi quelques petites pépites à dénicher. Voici notre trente-quatrième sélection des promotions sur l’eShop !

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard

11,99€ au lieu de 59,99€

Oui la version Switch 2 est sortie, mais Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard (Switch 1) est actuellement sur l’eShop à 11,99€ au lieu de 59,99€ jusqu’au 7 septembre.

Si vous êtes fans de la licence Harry Potter, c’est un jeu à ne pas manquer. Le monde ouvert est classique et ne renouvelle pas le genre mais cela reste une très bonne expérience. Le downgrade est visible sur cette première console mais le jeu est tout à fait jouable et ne connait pas de ralentissement notable. À ce prix-là, c’est une offre très intéressante, même sur la Nintendo Switch première du nom.

Headbangers Rhythm Royale

1,99€ au lieu de 19,99€

Vous cherchez un jeu fun pas très cher ? Headbangers Rhythm Royale continue de voir son prix diminuer. Il est désormais disponible sur l’eShop à 1,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 11 septembre !

Headbangers Rhythm Royale est un étonnant jeu de rythme absurde mettant en scène… des pigeons. Jouable uniquement en ligne, cette aventure composée de mini-jeux vous promet de bonnes heures de fun ! Prêts à vous enjailler en rythme ? Nous lui avions mis la note de 7,2 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.

Promenade

8,49€ au lieu de 24,99€

Promenade est disponible sur l’eShop au prix de 8,49€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 31 août.

Promenade est un platformer 2D à la direction artistique toute douce qui ravira vos yeux. Avec un level design soigné, un gameplay simple mais très agréable, et une durée de vie de minimum quinze heures, autant vous dire que Promenade est un must have. Si vous cherchez une belle expérience pleine de couleur à petit prix, nous vous conseillons vivement ce jeu ! Notre testeur lui avait mis la note de 8,4 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.

Darkest Dungeon II

23,39€ au lieu de 38,99€

Darkest Dungeon II est sorti il y a un an et son prix commence à devenir intéressant : il passe sur l’eShop jusqu’au 11 septembre au prix de 23,39€ au lieu de 38,99€ !

Peut-être moins dur que le premier opus, Darkest Dungeon II est tout de même un roguelike qui mettra vos nerfs à l’épreuve. Si vous cherchez un jeu à la forte difficulté et à la magnifique direction artistique, vous devriez peut-être vous diriger vers ce deuxième opus très réussi. Notre testeur lui avait mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Celeste

4,99€ au lieu de 19,99€

Nous concluons avec cette magnifique pépite : Celeste est actuellement sur l’eShop à 4,99€ au lieu de 19,99€ ! La promotion est disponible jusqu’au 12 septembre.

Nous n’avons pas de test sur le site pour Celeste, mais bon… Comment ne pas recommander cette pépite qui a d’ailleurs obtenu le prix du meilleur jeu indépendant aux Game Awards 2018 ? Celeste est un platformer inouabliable à la fois difficile et doux, avec une magnifique direction artistique. Nous vous conseillons d’aller regarder des vidéos de gameplay sur Internet pour être convaincu de la qualité du jeu.