Le spécialiste des accessoires gaming GameSir continue d’enrichir son catalogue avec l’annonce de la X5s Wireless Mobile Game Controller, une manette sans fil haut de gamme pensée pour les joueurs nomades comme pour ceux qui jouent à la maison. Successeur direct de la X5 Lite, ce nouveau modèle conserve sa conception compacte et légère, tout en ajoutant plusieurs fonctionnalités inédites comme une connectivité tri-mode, des sticks et gâchettes à effet Hall, un double retour haptique et la possibilité de changer physiquement la disposition des boutons ABXY pour s’adapter à la fois aux standards Xbox et Switch.

Disponible dès maintenant au prix de 59€99 sur Amazon et le site officiel de GameSir, la X5s se veut un produit polyvalent et accessible, taillé pour le jeu moderne sur de multiples supports.

Une compatibilité étendue, pensée pour la mobilité

La GameSir X5s est conçue pour fonctionner sur une large variété de plateformes : Nintendo Switch, Switch 2, Android, iOS et PC. Grâce à ses trois modes de connexion — Bluetooth, USB-C filaire et 2,4 GHz sans fil (dongle vendu séparément) —, elle offre une flexibilité totale pour passer d’un appareil à l’autre sans difficulté.

Pesant seulement 174 grammes, la manette se transporte facilement et est livrée avec un étui de protection rigide pour la glisser en toute sécurité dans un sac lors des déplacements. Elle s’adapte à des appareils mesurant entre 105 et 213 mm, couvrant ainsi la majorité des smartphones et consoles portables actuelles.

Précision et confort de jeu renforcés

La manette mise sur la technologie à effet Hall pour ses sticks et ses gâchettes analogiques. Cette technologie repose sur des capteurs magnétiques sans contact, ce qui élimine le risque de drift et assure une durée de vie prolongée pouvant atteindre 2 millions de cycles. Les joueurs peuvent aussi activer un mode “hair trigger” pour réduire la course des gâchettes et gagner en réactivité dans les jeux compétitifs.

Côté immersion, la X5s intègre un double moteur de vibration HD placé dans les poignées, permettant de ressentir chaque action à l’écran, qu’il s’agisse du recul d’une arme à feu ou des vibrations d’un moteur. Sur Switch et Switch 2, la présence d’un gyroscope 6 axes offre un contrôle par mouvements natif pour les jeux compatibles.

Personnalisation et fonctionnalités avancées

Un des points forts de la X5s réside dans sa modularité. Les boutons ABXY sont physiquement interchangeables grâce à un clip fourni, permettant de basculer rapidement entre la configuration Xbox et la configuration Nintendo Switch. La manette supporte également la fonction Turbo sur l’ensemble des boutons principaux (A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT), offrant un avantage décisif dans les titres nerveux.

Pour les joueurs soucieux des performances de leurs appareils mobiles, la X5s est compatible avec les refroidisseurs thermoélectriques GameSir FX5 et FX5 Lite (vendus séparément), qui aident à maintenir des températures optimales lors des longues sessions.

Enfin, via l’application GameSir, les utilisateurs peuvent ajuster en détail le comportement de la manette : mise à jour du firmware, réglage de la zone morte des sticks et gâchettes, intensité des vibrations ou encore tests des boutons.

Un concentré de technologie pour les joueurs modernes

Avec son prix attractif, sa compatibilité multi-plateformes, son ergonomie pensée pour les déplacements, et ses nombreuses innovations (effet Hall, gyroscope, vibrations HD, personnalisation via application), la GameSir X5s se positionne comme une manette idéale pour accompagner la nouvelle génération de consoles et les joueurs mobiles exigeants.