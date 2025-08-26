Nighthawk Interactive et Imagineer viennent d’annoncer officiellement Hello Kitty and Friends: Freeze Tag Party, un nouveau jeu d’action coloré et accessible qui arrivera sur Nintendo Switch le 6 novembre 2025. Le titre met en scène les personnages les plus populaires de l’univers Sanrio dans une expérience multijoueur conviviale, pensée autant pour les jeunes joueurs que pour les fans de longue date.

Développé par Imagineer, ce party game propose une approche originale du jeu de chat perché, où les joueurs peuvent incarner leurs personnages favoris de Sanrio dans des affrontements pleins de magie. Au cœur de l’action, deux équipes s’affrontent : les Challengers, qui doivent s’échapper et éviter d’être capturés, et les Hunters, chargés de les rattraper avant la fin du chrono. Chaque personnage dispose de compétences spéciales uniques qui viennent enrichir la stratégie des parties, ajoutant une touche de dynamisme et de fraîcheur.

Le contenu du jeu promet d’être particulièrement généreux. Plus de 35 personnages jouables seront disponibles, allant des incontournables comme Hello Kitty, Cinnamoroll, Kuromi ou Pompompurin, chacun bénéficiant d’animations et de capacités propres. Les affrontements prennent la forme de batailles de tag magiques, où six Challengers doivent éviter deux Hunters jusqu’à la fin du temps imparti. Des matchs rapides, imprévisibles et remplis de surprises.

En solo, les joueurs pourront relever plus de 70 missions différentes, réparties équitablement entre les rôles de Challenger et de Hunter. Chacune propose des objectifs spécifiques, des trophées à débloquer et des récompenses qui permettront de débloquer de nouveaux éléments en jeu. Les personnages peuvent évoluer au fil de l’aventure, avec des compétences magiques qui se renforcent et modifient la façon d’aborder chaque partie.

L’un des aspects les plus attendrissants du titre repose sur son système de personnalisation. En récoltant des joyaux, les joueurs pourront acheter de nouveaux personnages ainsi que des tenues variées. Mélanger et assortir ces costumes offre une liberté totale pour créer des combinaisons uniques et renforcer encore davantage le côté mignon et festif du jeu.

Enfin, le jeu ne se limite pas à une expérience solo. Grâce à ses options de coopération locale et en écran partagé, Hello Kitty and Friends: Freeze Tag Party se présente comme une expérience parfaite pour jouer en famille ou entre amis, quel que soit l’âge des participants.

Avec sa direction artistique adorable, ses mécaniques accessibles mais stratégiques et son contenu riche, le jeu s’annonce comme une valeur sûre pour les amateurs de party games et pour tous ceux qui veulent plonger dans l’univers féérique de Sanrio.

La sortie de Hello Kitty and Friends: Freeze Tag Party est fixée au 6 novembre 2025 exclusivement sur Nintendo Switch.