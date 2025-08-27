Annoncé officiellement sur Nintendo Switch, Dead Reset viendra enrichir le catalogue de jeux d’horreur de la console dès le 11 septembre 2025. Développé comme une expérience interactive à mi-chemin entre le film et le jeu vidéo, le titre s’appuie sur des séquences en FMV (full motion video) tournées avec de véritables acteurs, un style narratif qui signe un retour remarqué ces dernières années auprès des amateurs de sensations fortes.

Le joueur incarne Cole Mason, un chirurgien kidnappé puis enfermé dans un mystérieux complexe sous-marin. Forcé d’opérer un patient infecté par une entité parasitaire évolutive, il se retrouve rapidement piégé dans une boucle mortelle. Chaque décès ne met pas fin à l’histoire, mais permet au contraire de découvrir de nouveaux pans de vérité, renforçant cette mécanique de death-loop au cœur du gameplay.

L’expérience se veut particulièrement immersive grâce à un mélange de scènes sanglantes, de décors angoissants, et d’effets spéciaux pratiques qui accentuent le côté viscéral et dérangeant de l’aventure. Le jeu propose un système de choix déterminants : le joueur pourra orienter Cole vers la rédemption ou la damnation, et ses décisions auront un impact direct sur l’issue de l’histoire. Pas moins de quatre fins radicalement différentes attendent ceux qui oseront braver cette descente aux enfers.

Dead Reset intègre également un mode Streameur, pensé pour celles et ceux qui souhaitent partager l’expérience avec un public. Ce mode désactive les contraintes de temps liées aux décisions, permettant aux spectateurs de voter et d’influencer directement le sort du protagoniste, au risque de multiplier ses morts les plus atroces.

Enfin, le titre met en avant une dimension relationnelle : établir ou rompre des alliances avec les autres survivants influe directement sur les chances de survie de Cole. Le jeu propose un outil de suivi des relations qui permet de vérifier à tout moment l’état de confiance avec les différents personnages — si tant est qu’ils soient encore en vie.