Après le lancement réussi de Yakuza 0 Director’s Cut en juin dernier, la saga de SEGA continue son expansion sur Nintendo Switch 2. Lors d’un livestream officiel, les premiers gameplays de Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2 ont été présentés, offrant aux fans un aperçu détaillé de ces deux remakes cultes. Les deux jeux sortiront le 13 novembre 2025 sur Nintendo Switch 2.

Un retour aux origines avec Yakuza Kiwami

Sorti initialement comme un remake du tout premier Yakuza, Yakuza Kiwami replonge les joueurs dans l’histoire qui a lancé la légende de Kazuma Kiryu. Ex-membre du clan Tojo, Kiryu se retrouve pris dans une conspiration autour de 10 milliards de yens disparus au cœur du quartier chaud de Kamurocho, inspiré de Kabukicho à Tokyo.

Ce remake modernisé permet de revivre cette intrigue fondatrice avec un gameplay revisité, de nouvelles cinématiques et une direction artistique améliorée, optimisée ici pour les performances de la Switch 2.

La guerre des Dragons dans Yakuza Kiwami 2

Suite directe de Kiwami, Yakuza Kiwami 2 oppose le « Dragon de Dojima », Kazuma Kiryu, au « Dragon du Kansai », Ryuji Goda. Ce duel entre deux figures légendaires plonge Kamurocho et Osaka dans une guerre totale entre clans rivaux, offrant l’un des récits les plus intenses et dramatiques de la série.

Outre son histoire marquante, Kiwami 2 bénéficie du Dragon Engine, moteur qui améliore fluidité, combats et détails visuels, désormais encore mieux exploité grâce aux capacités de la Switch 2.

Nouveautés pour la version Switch 2

Pour la première fois, Yakuza Kiwami et Kiwami 2 seront jouables avec une localisation étendue, incluant le français, l’italien, l’allemand, l’espagnol (EU et LATAM), le portugais brésilien ainsi que le russe. Une excellente nouvelle pour les fans européens et latino-américains qui pourront profiter pleinement des dialogues et intrigues de la saga.

La collection Yakuza s’étoffe sur Switch 2

Avec Yakuza 0 déjà disponible depuis juin, la Switch 2 devient progressivement une plateforme incontournable pour (re)découvrir les grandes étapes de la licence. L’arrivée des deux Kiwami confirme la volonté de SEGA de rendre accessible l’ensemble de la saga à un nouveau public, tout en profitant des atouts techniques de la console.

Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2 seront disponibles le 13 novembre 2025 sur Nintendo Switch 2.