Square Enix a diffusé une nouvelle vidéo comparative pour Dragon Quest I & II HD-2D Remake, mettant en parallèle cette réinterprétation moderne et l’original NES de Dragon Quest I. L’occasion de constater à quel point la refonte graphique en HD-2D sublime l’univers tout en restant fidèle à l’esprit des premiers épisodes de la trilogie d’Erdrick.

Prévu pour le 30 octobre 2025 sur Nintendo Switch et Switch 2, le remake vient d’atteindre une étape importante de son développement : le jeu est officiellement passé “gold”, ce qui confirme que la date de sortie est désormais verrouillée. L’équipe a célébré cette étape avec une photo réunissant Yuji Horii, créateur de la série, et Masaaki Hayasaka, producteur du projet.

Côté distribution, Square Enix proposera une sortie numérique et physique. Sur Switch 2, le format retenu sera une Game-Key Card, tandis que la version Switch classique restera disponible sur cartouche. Le poids du jeu a également été confirmé : 17 Go seront nécessaires pour l’installer.

Pour les fans de longue date comme pour les nouveaux venus, Square Enix propose également la Dragon Quest HD-2D Erdrick Trilogy Collection, une compilation numérique regroupant Dragon Quest III HD-2D Remake et Dragon Quest I & II HD-2D Remake. Ce pack définitif sera commercialisé au prix de 99,99€ et sortira lui aussi sur Switch et Switch 2, confirmant pour la première fois l’arrivée de Dragon Quest III HD-2D Remake sur la nouvelle console.

Le remake conserve bien sûr les histoires emblématiques des deux premiers opus. Dans Dragon Quest I, les joueurs incarnent un descendant d’Erdrick chargé de vaincre le Dragonlord et de libérer Alefgard, à nouveau plongé dans le chaos. Quant à Dragon Quest II, il se déroule plusieurs générations plus tard, suivant les descendants d’Erdrick, désormais princes et princesses de royaumes menacés par une nouvelle invasion monstrueuse. Ces héritiers devront unir leurs forces pour défendre le monde et honorer l’héritage de leur ancêtre.