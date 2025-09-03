Nintendo poursuit son travail de suivi sur Splatoon 3, toujours au cœur de sa stratégie multijoueur sur Switch et Switch 2. Après un nouveau firmware déployé hier pour les deux consoles, l’éditeur vient d’annoncer l’arrivée d’un patch 10.1.0 prévu pour le 3 septembre 2025.

Dernière mise à jour : Ver. 10.1.0 (Sortie prévue le 3 septembre 2025)

Tous les changements s’appliquent à la fois à la Nintendo Switch 2 et à la Nintendo Switch.

Changements apportés au Multijoueur

Les caractéristiques de certaines armes principales ont été modifiées.

Arme Détails du changement Splash-o-matic

Neo Splash-o-matic

Splash-o-matic GCK-O Augmentation de la vitesse des tirs d’environ 3% et extension de la distance de vol.

Réduction du rayon encré par les gouttelettes créées par les tirs d’environ 3%. .52 Gal

.52 Gal Deco Augmentation de la vitesse des tirs d’environ 39% sans modification de la distance de vol.

Augmentation de la quantité d’encre consommée d’environ 15%. Splat Brella

Sorella Brella

Order Brella Replica Élargissement de la zone d’encrage au point d’impact des tirs.

Élargissement de la largeur d’encrage des gouttelettes créées par les tirs.

Ajustement de la dispersion des tirs pour qu’ils couvrent une zone plus large qu’auparavant. Splattershot Nova

Annaki Splattershot Nova Réduction de la dispersion des tirs au sol d’environ 18%. Clash Blaster

Clash Blaster Neo Augmentation du rayon encré par les gouttelettes créées par les tirs d’environ 13%. Douser Dualies FF

Custom Douser Dualies FF Augmentation de la vitesse des tirs sans roulade d’environ 33% sans changer la distance de vol.

Augmentation de la vitesse des tirs après une roulade d’environ 38% sans changer la distance de vol. Recycled Brella 24 Mk I

Recycled Brella 24 Mk II Réduction des dégâts infligés au parapluie avant son lancement d’environ 33%.

Réduction des dégâts infligés au parapluie après son lancement d’environ 20%.

Les caractéristiques de certaines armes spéciales ont été modifiées.

Arme Spéciale Détails du changement Zipcaster Augmentation du rayon de la zone d’explosion au point d’atterrissage infligeant 45.0 points de dégâts d’environ 9%.

Aucun changement sur le rayon de la zone infligeant 35.0 points de dégâts. Ink Vac Augmentation de la quantité d’encre adverse pouvant être aspirée.

Augmentation du rayon de l’explosion du tir d’encre lorsque la quantité d’encre adverse aspirée est au maximum d’environ 10%. Ink Storm Augmentation du rayon de la zone d’effet d’environ 18%.

Le nombre de points requis pour certaines armes spéciales a été modifié.

Arme Avant Après Carbon Roller ANG-L 180 170 Big Swig Roller 190 180 Big Swig Roller Express 190 180 Cometz Octobrush 200 190 Bamboozler 14 Mk II 200 190 Custom Explosher 200 190 Nautilus 79 210 200 Custom Dualie Squelchers 210 200 Tenta Brella CRE-M 190 180 Painbrush BRN-Z 180 190 Mini Splatling RTL-R 190 200 Splat Brella

Order Brella Replica 200 210 Sorella Brella 190 210 REEF-LUX 450 MIL-K 200 210

Dans cette mise à jour, nous avons modifié les caractéristiques de certaines armes principales pour faire ressortir leurs particularités individuelles. Nous avons également apporté des modifications d’équilibrage au multijoueur sur la base des changements observés après l’ajout de la Splatlands Collection.

Pour trois types d’armes principales — le Splash-o-matic, le .52 Gal et le Splat Brella — plutôt que de simples améliorations, nous avons modifié leurs spécifications pour faire ressortir leurs caractéristiques individuelles.

Pour le Splash-o-matic, nous avons étendu la distance de vol des tirs pour faciliter la prise d’avantage sur sa caractéristique qui fait que la précision de la visée s’applique directement à la capacité à éliminer les adversaires. D’un autre côté, nous avons réduit sa capacité à encrer pour rendre plus difficile les combats qui ne profitent pas d’une visée précise, comme maintenir des lignes de front sans confrontations directes ou utiliser fréquemment des armes spéciales.

Pour le .52 Gal, nous avons augmenté la vitesse des tirs pour faciliter les combats en profitant de sa haute puissance d’attaque pour éliminer plusieurs adversaires en peu de temps et créer de grandes opportunités. D’un autre côté, nous avons augmenté la quantité d’encre consommée pour rendre plus difficile le maintien des lignes de front sur la durée.

Pour le Splat Brella, nous avons élargi la zone d’encrage pour faciliter les combats en utilisant sa capacité à se défendre des attaques pour contenir les adversaires et maintenir les lignes de front, ou pour utiliser le parapluie pour prolonger la durée des batailles et coopérer avec les alliés. Nous avons également créé une distinction avec les autres Brellas en élargissant la zone de ses tirs. Cela facilite le soutien aux alliés en infligeant des dégâts faibles mais constants, tout en faisant qu’en combat un contre un, les joueurs doivent se rapprocher plus qu’auparavant pour combattre de manière à éliminer rapidement les adversaires. Nous avons également ajusté le nombre de points requis pour les armes spéciales afin de garantir que la fréquence d’utilisation des armes spéciales n’augmente pas plus que nécessaire suite à l’élargissement de la zone encrée.

Pour les autres armes principales, nous avons apporté des changements pour les rendre plus faciles à utiliser en comblant leurs faiblesses.

En ce qui concerne les armes spéciales, pour le Zipcaster, nous avons apporté des modifications pour qu’il soit plus facile de combiner son utilisation avec certaines armes principales.

Pour l’Ink Vac, nous avons apporté des modifications pour que, lorsqu’il est utilisé en situation un contre un, il soit plus difficile d’être pris au dépourvu en remplissant rapidement le réservoir d’encre, mais aussi pour qu’il ait un plus grand effet lorsqu’il est bien utilisé pour bloquer les tirs adverses.

Pour l’Ink Storm, en élargissant la zone d’effet, nous l’avons rendu plus facile à utiliser pour forcer les adversaires en embuscade dans des positions avantageuses à bouger, et plus facile pour les alliés de combattre à l’intérieur de la zone.

De plus, nous avons modifié le nombre de points requis pour les armes spéciales, en tenant compte des changements observés depuis l’ajout de la Splatlands Collection.

La prochaine mise à jour se concentrera sur les changements apportés à l’équilibrage des batailles.