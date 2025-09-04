505 Games et Infinity Plus 2 ont officialisé l’arrivée de Puzzle Quest: Immortal Edition sur Nintendo Switch. Prévu pour le 18 septembre 2025, avec une version définitive qui rassemble presque vingt ans de contenu et de nouvelles améliorations pour séduire les amateurs de puzzle-RPG.

Cette édition réunit dans un seul package Puzzle Quest: Challenge of Warlords, Revenge of the Plague Lord et The Legend Returns, tout en introduisant des nouveautés inédites comme une nouvelle classe de personnage, plus de 40 objets supplémentaires et trois extensions déjà parues qui enrichissent l’univers avec des quêtes inédites.

Le principe reste fidèle à ce qui a fait le succès de la série : un gameplay match-3 où chaque alignement de gemmes colorées permet de générer du mana afin de lancer des sorts et vaincre ses adversaires. Mais cette mécanique de base est enrichie par une forte dimension RPG qui fait toute l’originalité de Puzzle Quest. Le joueur incarne un héros qu’il peut développer en débloquant des compétences, en collectant des équipements et en recrutant des compagnons pour l’accompagner dans son aventure.

L’expérience va bien au-delà de simples duels. On y retrouve :

Des quêtes et missions secondaires à accomplir pour explorer pleinement le royaume d’Etheria.

La possibilité de construire et développer un Citadel , une base où il est possible d’ajouter des bâtiments offrant des pouvoirs spéciaux, de forger des objets magiques ou encore de mener des recherches sur les monstres capturés pour apprendre leurs sorts.

La capture de créatures qui peuvent devenir des montures ou être entraînées.

Des sièges de villes, permettant d'élargir son territoire et d'affirmer sa domination.

Avec sa combinaison unique de stratégie, de réflexion et d’éléments narratifs, Puzzle Quest: Immortal Edition s’impose comme la version ultime de la licence, pensée à la fois pour les nostalgiques et les nouveaux venus.