D3 Publisher a confirmé la sortie de Run for Money: Hunters vs. Runners! Can You Win as Either?, adaptation vidéoludique du célèbre show télévisé japonais de Fuji TV, pour le 4 décembre 2025. Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch et Switch 2 au prix de 4 950 yens, avec un support complet des langues japonaise et anglaise. À noter que la version Switch 2 sera distribuée sous forme de Game-Key Card.

Inspiré directement du concept de l’émission, le jeu propose une expérience d’action/évasion où les joueurs incarnent des Runners cherchant à éviter la capture de Hunters lancés à leurs trousses dans des arènes fermées. Le principe est simple mais efficace : les Runners accumulent de l’argent au fur et à mesure de leur survie, peuvent abandonner pour sécuriser leurs gains, et doivent tenter de tenir 15 minutes sans se faire attraper pour remporter la partie.

Cette nouvelle entrée dans la série apporte plusieurs innovations majeures. Pour la première fois, les joueurs peuvent également incarner un Hunter grâce au Hunter Mode, qui renverse la perspective en mettant l’accent sur la traque et la capture des Runners. Plus spectaculaire encore, le tout nouveau mode Hunters vs. Runners permet aux deux camps de s’affronter directement, avec jusqu’à 12 joueurs en ligne (quatre Hunters et huit Runners). Dans ce cadre, les Runners ont désormais la possibilité de contre-attaquer en utilisant des armes collectées durant les missions, introduisant une dimension inédite et plus stratégique aux affrontements.

Le jeu propose en tout cinq stages originaux — Wonderland, Diversity, Fantasy, The Airport et The Pier. Chaque environnement intègre des événements dynamiques et des missions secondaires pouvant modifier la partie : élargissement de la zone d’évasion, retardement de la sortie des Hunters, ou encore nouvelles opportunités d’échapper à la capture.

Les modes en ligne constituent une autre première pour la licence. Le système Online VS autorise des matchs rapides via matchmaking ou entre amis, tandis que des classements nationaux permettent de comparer ses performances, que ce soit en Hunter Mode (temps de capture) ou en Hunters vs. Runners Mode (cumul des gains).

Enfin, les éléments emblématiques de la série sont toujours présents, avec le GameShare, le jeu en communication locale jusqu’à quatre participants, un Hard Mode intégrant des “Hyper Hunters” plus coriaces, ainsi qu’un système de collection incluant trophées et figurines de Hunters.