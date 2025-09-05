Silver Lining Interactive, Odd Meter, 11 bit studios et Maximum Entertainment France ont le plaisir d’annoncer que le jeu d’aventure conduit par la narration INDIKA sera disponible en version physique sur Nintendo Switch dès l’automne 2025.

Situé dans une Russie alternative au tournant du XIXe siècle, où les visions religieuses se heurtent à la dure réalité, INDIKA suit une jeune religieuse qui se lance dans un voyage à la découverte d’elle-même, accompagnée du compagnon le plus inattendu qui soit : le diable en personne. Ce qui commence comme une simple course hors des murs sécurisés du monastère se transforme rapidement en une odyssée surréaliste et souvent sombrement comique, mélangeant les thèmes de la foi, de l’autorité, de la comédie et de la tragédie à parts égales.

Rencontrez une nonne pas comme les autres

À première vue, Indika semble être une humble religieuse qui tente de s’adapter au rythme rigide et monotone de la vie monastique. Mais derrière son apparence discrète se cache une amitié improbable avec le tentateur à cornes en personne. Ce lien étrange la propulse dans un monde qui semble tout droit sorti des pages de Dostoïevski et Boulgakov, un lieu où le sacré et le profane s’entremêlent, et où chaque pas révèle de nouvelles couches de mystère.

Profitez d’un jeu indépendant où tout est possible

INDIKA n’a pas peur de défier les conventions, tant dans la narration que dans le paysage vidéoludique au sens large. Développé par Odd Meter, une petite équipe indépendante anciennement basée à Moscou et opérant désormais depuis le Kazakhstan, le jeu combine une exploration riche en atmosphère, un humour noir et des énigmes inventives dans des paysages surréalistes rendus dans un style visuel unique.

Caractéristiques principales

Une aventure à la troisième personne avec une histoire imaginative et pleine d’humour noir

Vivez le parcours initiatique d’une jeune nonne dans une réinterprétation surréaliste de la Russie du XIXe siècle

Avec le diable en personne comme compagnon de voyage improbable

Des énigmes uniques intégrées au récit

Des paysages surréalistes et un univers atmosphérique

Des mini-jeux en 2D pixel art révélant le passé tourmenté d’Indika

L’édition physique Nintendo Switch d’INDIKA sortira cet automne, offrant aux joueurs la possibilité de posséder une version magnifiquement présentée de l’une des aventures indépendantes les plus marquantes de l’année.