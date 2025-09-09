Bandai Namco Entertainment Europe et Overlook Events ont le plaisir d’annoncer que le concert immersif officiel ELDEN RING Symphonic Adventure arrivera à Lyon le 26 avril 2026, mettant en lumière le jeu vidéo phénomène ELDEN RING de FromSoftware, créateur de la célèbre série de jeux DARK SOULS.

L’aventure symphonique ELDEN RING a déjà enchanté les fans à Paris, Londres, Bangkok, Singapour, Düsseldorf, Berlin, Francfort et Los Angeles, et arrive maintenant dans d’autres villes dont Lyon et Barcelone en 2026.

Avec l’histoire d’ELDEN RING au cœur de l’expérience, le concert offre la possibilité de revivre les moments clés du jeu à travers des montages 4K parfaitement synchronisés avec l’orchestre et la chorale. Accompagné par une mise en lumière originale et des effets sonores surround immersifs, ce spectacle offre une expérience immersive inégalée avec une précision exceptionnelle.

ELDEN RING, sorti en 2022, est immédiatement devenu l’un des jeux les plus populaires de ces dernières années, se vendant à plus de 30 millions d’exemplaires à ce jour, et a été élu jeu de l’année 2022 lors de la prestigieuse cérémonie des Game Awards.

ELDEN RING Symphonic Adventure offre une magnifique expérience. À travers l’interprétation des compositions épiques du jeu par un orchestre philharmonique et un chœur complet, le public revivra l’aventure des Sans-éclats dans l’Entre-terre.

Ce moment unique est développé par Overlook Events, créateurs des célèbres Dragon Ball Symphonic Adventure, Saint Seiya Symphonic Adventure et Assassin’s Creed Symphonic Adventure, parmi de nombreuses autres créations. ELDEN RING Symphonic Adventure est développé via le système exclusif Symphonic Narrative Experience créé par Overlook Events, qui s’exporte dans le monde entier.