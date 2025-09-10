Football Manager 26 sortira à travers toutes les plateformes concernées à partir du 4 novembre, posant de nouvelles bases pour aider les passionnés de football à façonner leur destin en les plaçant au cœur du beau jeu.

Propulsé par le moteur Unity pour la première fois, FM26 rafraîchit l’expérience d’entraîneur en intégralité et vient établir un nouveau standard ambitieux dans l’histoire de la série emblématique de Sports Interactive™ et SEGA©.

Chaque rencontre apporte plus de tension dramatique et de spectacle grâce à de nouvelles animations volumétriques tirées de matchs de football réels et via de splendides améliorations visuelles des graphismes sur la pelouse. FM26 atteint de nouveaux niveaux d’authenticité, avec la Premier League, nouvellement sous licence, vous fournissant le terrain de jeu ultime pour cette nouvelle ère, redéfinie.

Un nouveau monde de possibilités s’ouvre avec l’arrivée du Football féminin. Parfaitement intégrés dans l’écosystème FM pour ne former qu’un seul monde footballistique, ces grands débuts sont soutenus par la base de données la plus exhaustive de sa catégorie et une multitude de compétitions sous licence qui seront révélées dans les semaines à venir.

Une interface utilisateur réimaginée donne plus de contrôle et d’influence aux joueurs sur chacune des décisions cruciales à opérer dans leurs carrières. Pensée pour être plus intuitive pour tous les joueurs, des nouveaux venus dans la série aux vétérans, l’interface utilisateur de FM26 héberge de nouvelles améliorations à travers les compartiments tactiques, les repérages et le recrutement.

Sortant également jour un, Football Manager 26 Console, apportera la nouvelle ère de la gestion footballistique sur Xbox et PlayStation 5. FM26 Console (Xbox) ainsi que FM26 (PC/Mac) seront tous deux disponibles via le Xbox Game Pass.

Football Manager 26 Touch revient également sur Nintendo Switch pour une huitième saison, avec un lancement numérique le 4 décembre.

Même s’il fonctionne sous un nouveau moteur, une technologie de conversion de vos sauvegardes au nouveau format signifie que FM26, FM26 Console et FM26 Touch sortiront tous avec une compatibilité des sauvegardes pour Football Manager 2024 et Football Manager 2023.

Football Manager 26 Mobile sort également le 4 novembre en exclusivité sur Netflix. Combinant des sensations rétro avec de nouvelles fonctionnalités sur mesure, FM26 Mobile est le seul titre de la gamme à ne pas basculer sur Unity à l’heure actuelle. De plus, FM26 Mobile sera la première édition de notre série Mobile avec fonctionnalité de compatibilité des sauvegardes*.

Miles Jacobson, le directeur du studio Sports Interactive, a déclaré : « Aujourd’hui, je suis honoré et ravi de pouvoir divulguer la date de sortie de Football Manager 26.

Mettre Sports Interactive sur de nouveaux rails pour les 20 prochaines années et au-delà a été une entreprise dantesque et je ne pourrais pas être plus fier de tous les efforts déployés par toute l’équipe au cours des 2 dernières années.

FM26 est une sortie qui marquera un tournant dans notre quête pour produire l’expérience de gestion de football parfaite et tout le studio est incroyablement impatient à l’idée de la partager avec le monde entier. »

De plus amples informations à propos de la sortie de FM26 sur d’autres plateformes seront publiées dans les semaines à venir.

Les préachats pour FM26 sont ouverts jusqu’au 4 novembre, chez les revendeurs numériques approuvés par SEGA**, proposant des réductions de 10 %.

Ceux qui préachètent sur PC et Mac pourront lancer leur carrière de manager en avance sur le calendrier avec un Accès en avance à FM26. L’accès en avance sera disponible via Steam et Epic environ deux semaines*** avant la sortie officielle. Les carrières solo commencées durant cette période pourront être continuées quand le jeu sera mis à jour pour sa sortie le 4 novembre.

*La compatibilité des sauvegardes dans FM26 Mobile est restreinte uniquement aux carrières FM24 Mobile.

**L’Accès en avance est disponible uniquement chez les revendeurs numériques approuvés par SEGA. Veuillez vous rendre ici pour une liste complète des revendeurs numériques et pour plus de détails sur les conditions requises pour devenir un revendeur approuvé par SEGA.

***L’accès en avance peut débuter à différentes périodes selon les plateformes.