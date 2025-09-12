Cette semaine, il y a un nombre incalculable de pépites en promotion ! Notre sélection ne contient que cinq titres, mais n’hésitez pas à traîner sur l’eShop jusqu’au 14 septembre (dimanche) pour trouver la perle rare !

Unicorn Overlord

23,99€ au lieu de 59,98€

Unicorn Overlord commence à devenir très abordable. Le jeu est sur l’eShop au prix de 23,99€ au lieu de 59,98€ jusqu’au 14 septembre (attention, dimanche !).

Vous cherchez un RPG récent, de qualité, au gameplay quasi-parfait et à la sublime direction artistique ? Alors n’hésitez pas, Unicorn Overlord est peut-être l’un des bijoux de cette année 2024. Nous l’avons noté 8,4 sur 10 à sa sortie.

Volgarr the Viking II

9,75€ au lieu de 19,50€

Changement de style avec Volgarr the Viking II qui est pour la première fois à moins de dix euros. Le jeu est sur l’eShop à 9,75€ au lieu de 19,50€ jusqu’au 14 septembre (toujours dimanche !).

Vous aimez la difficulté ? Vous aimez les jeux vidéo où il faut souffrir pour avancer ? Volgarr the Viking II est certainement le jeu qu’il vous faut. Cet action-platformer mettra vos nerfs à vif et testera votre dextérité (ainsi que votre patience). Notre testeur lui avait mis la note de 8,5 sur 10.

Spiritfarer: Farewell Edition

3,74€ au lieu de 24,99€

Nous continuons avec cette magnifique pépite : Spiritfarer: Farewell Edition est disponible sur l’eShop à 3,74€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 14 septembre (encore).

Spiritfarer: Farewell Edition est un sublime jeu autour de l’acceptation du deuil. Nous incarnons une passeuse d’âmes qui va aider toutes ces créatures, qu’elles soient bienveillantes ou non, à dire au revoir. Son écriture est sublime, sa bande-son mémorable, et c’est une expérience magnifique. Outre le rédacteur de l’article, sa testeuse lui avait mis à sa sortie la note de 8,6 sur 10.

Death’s Door

4,99€ au lieu de 19,99€

Death’s Door est sur l’eShop à 4,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 14 septembre !

Death’s Door est une magnifique pépite indépendante qui mélange exploration et combat enrobé dans une sublime direction artistique. Avec son côté Zelda mélangé à du Dark Souls, sa très bonne histoire et sa dizaine d’heures, vous avez devant vous un opus de choix pour vos sessions de jeu. Notre testeur lui avait mis la note de 8,3 sur 10.

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope

9,99€ au lieu de 59,99€

Nous terminons avec un classique disponible à tout petit prix. Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope est disponible sur l’eShop à 9,99€ au lieu de 59,99€ jusqu’au 14 septembre. Les DLCs sont aussi en promotion.

Faut-il présenter cet étonnant crossover ? Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope est le deuxième opus (et dernier actuellement) de la licence. Le jeu propose un RPG efficace et diablement réussi sur Nintendo Switch. Avec l’humour des Lapins Crétins, le talent d’Ubisoft, le tout chapeauté par Nintendo, nous avons un opus de très grande qualité disponible à seulement dix euros. Notre testeur lui avait mis la note de 8,7 sur 10.

