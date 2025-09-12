Les fans pourront découvrir l’action intense du dernier titre de la franchise DYNASTY WARRIORS en plus d’un DLC à grande échelle sur Nintendo Switch™ 2 le 22 janvier 2026 !

Aujourd’hui, KOEI TECMO Europe et le développeur Omega Force ont annoncé que leur jeu d’action tactique, DYNASTY WARRIORS: ORIGINS, sera disponible sur Nintendo Switch™ 2 le 22 janvier 2026. Les fans peuvent dès à présent se préparer à la sortie d’un DLC à grande échelle qui prolongera leur expérience et leur aventure au cœur des Trois Royaumes, prévu pour le 22 janvier 2026 sur Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, Xbox Series X|S et Windows PC via Steam®.

Sorti le 17 janvier de cette année, DYNASTY WARRIORS: ORIGINS introduit une nouvelle interprétation plus profonde du scénario traditionnel des Trois Royaumes. Dans ce récit, les joueurs incarnent un héros sans nom pour tant de ramener la paix sur des champs de bataille au réalisme saisissant avec le plus grand nombre de soldats à l’écran de l’histoire de la séries DYNASTY WARRIORS. Suite au succès du jeu, qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires dans le monde, Omega Force a annoncé que les joueurs pourront découvrir l’action intense des combats en 1 contre 1000 sur Nintendo Switch™ 2.

DYNASTY WARRIORS: ORIGINS est déjà disponible sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et Windows via PC Steam®. Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch™ 2 le 22 janvier 2026. Le jeu comprend des voix en japonais et anglais ainsi que des textes en français, anglais, allemand, italien et espagnol.