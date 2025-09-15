Square Enix ne se contente pas d’offrir un simple lifting visuel à Dragon Quest I & II HD-2D Remake. À l’image de ce qui avait été annoncé pour Dragon Quest III, cette compilation bénéficiera de nouveautés de gameplay et d’éléments inédits, bien au-delà des options d’accessibilité attendues.

On savait déjà que le premier Dragon Quest profiterait désormais du système de sceaux introduit initialement dans le deuxième opus, tandis que Dragon Quest II recevrait de nouvelles compétences et l’ajout d’un quatrième personnage jouable dans l’équipe. Désormais, une autre surprise vient enrichir cette refonte : Dragon Quest II proposera une toute nouvelle zone sous-marine, avec pour point central le sanctuaire des sirènes. Cette extension inclura de nouveaux ennemis, des boss inédits et apportera des révélations supplémentaires sur le lore de cette trilogie fondatrice du JRPG.

Avec ces ajouts, Dragon Quest I & II HD-2D Remake s’annonce comme bien plus qu’une simple réédition modernisée. Le titre conserve l’identité rétro de la saga tout en offrant du contenu inédit pour surprendre aussi bien les vétérans que les nouveaux venus.

La sortie est prévue pour le 30 octobre 2025 sur PC, PlayStation 4, Xbox Series et Nintendo Switch 2.