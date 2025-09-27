Maximum Entertainment France, U&I Entertainment, le développeur FURYU Corporation, en partenariat avec les concédants de licence BEYBLADE X IP ADK Emotions NY Inc. et T-Licencing Inc. sont ravis d’annoncer que la sortie physique de BEYBLADE X XONE pour Nintendo Switch™, prévue pour le 12 décembre 2025.

Les fans de la série BEYBLADE X peuvent désormais emporter l’action partout avec eux et profiter de la version la plus complète du jeu dans une cartouche de collection.

Entrez dans le stade et libérez vos Beys grâce à des fonctionnalités emblématiques telles que le Rail X-celerator, le Dash Xtreme et la jauge Active originale du jeu. Participez au championnat X, affrontez vos rivaux et maîtrisez les attaques, les contre-attaques et les compétences X dans des combats palpitants conçus pour tester les compétences de chaque Blader.

Ce qui rend l’édition physique spéciale

Cette édition comprend du contenu numérique exclusif sur la cartouche, notamment :

Digital Beybooster Vol. 1–3 – 9 Beys supplémentaires pour agrandir votre collection.

X-OVER BOOSTER – 7 Bey légendaires réédités de la série BEYBLADE.

DRAN DECK DIGITAL BOOSTER – 3 Bey personnalisés de la série DRAN avec revêtement métallique.

DRAN DIGITAL COLOUR CHOICE BOOSTER – Pièces et lames BUSTER DRAN supplémentaires pour une personnalisation ultime.

Avec plus de 100 millions de combinaisons possibles, les fans peuvent personnaliser leurs Beys, libérer leurs compétences X et affronter en ligne des joueurs du monde entier. Cette édition physique vous garantit d’avoir tout ce dont vous avez besoin pour maîtriser le X, et constitue le complément idéal à la collection de tout fan de Beyblade.