Alors que Dynasty Warriors Origins est attendu au début de l’année 2026 sur Nintendo Switch 2, Koei Tecmo a apporté une précision technique importante concernant les performances du jeu sur la nouvelle console. Contrairement aux autres plateformes, le titre tournera à 30 images par seconde sur Switch 2, et le développeur explique pourquoi.

Lors d’un événement au Tokyo Game Show 2025, Tomohiko Sho, responsable de la marque Omega Force, a confirmé cette décision. Il a indiqué que la Nintendo Switch 2 serait techniquement capable d’atteindre 60 fps, mais seulement à une condition : réduire le nombre de soldats à l’écran pour le ramener au niveau des opus précédents de la série.

« La version Switch 2 est fixée à 30 fps, et la stabilité est une priorité dans le développement », a déclaré Sho. « Comme c’est un excellent matériel, je pense qu’il serait possible d’atteindre 60 fps si nous réduisions le nombre de soldats au même niveau que dans les précédents jeux Dynasty Warriors. Mais pour ce jeu, nous pensons qu’il est préférable d’avoir des milliers de soldats et de jouer à un 30 fps stable. »

Ce choix technique reflète la vision des développeurs pour Dynasty Warriors Origins. Plutôt que de sacrifier l’ampleur des batailles – élément fondamental de l’identité de la série – l’équipe a opté pour une expérience stable qui préserve le sentiment d’évoluer au cœur de conflits massifs.

Cette approche contraste avec les versions du jeu sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC, qui bénéficient quant à elles d’un framerate de 60 fps. Cependant, Koei Tecmo semble convaincu que l’expérience proposée sur Switch 2, bien que différente, respectera l’essence même de la série.

Le message de Tomohiko Sho aux joueurs est clair : « C’est un excellent produit, alors profitez-en. » Un appel à se focaliser sur l’expérience globale plutôt que sur un seul indicateur technique.