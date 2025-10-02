FIFA, en partenariat avec Solace et le studio new-yorkais Enver, a levé le voile sur FIFA Heroes, un nouveau jeu de football arcade en 5 contre 5, prévu pour 2026 sur Nintendo Switch, mais aussi sur PlayStation, Xbox, iOS et Android.

Contrairement aux simulations classiques, FIFA Heroes mise sur un gameplay plus rapide, spectaculaire et fantaisiste, où se mêlent icônes du football, mascottes officielles de la FIFA et personnages issus de séries ou films cultes.

Un gameplay explosif et accessible

FIFA Heroes proposera :

des matchs rapides façon arcade,

des pouvoirs spéciaux et des mouvements spectaculaires,

un mode carrière en joueur-contre-environnement (PvE) avec des défis progressifs,

et des affrontements multijoueurs entre amis.

Les joueurs pourront bâtir leur propre équipe de rêve, mélangeant stars du ballon rond, mascottes historiques et personnages fictifs.

Les mascottes de la Coupe du Monde 2026 en vedette

Pour la première fois dans un jeu FIFA, il sera possible d’incarner les mascottes officielles de la FIFA à travers l’histoire, y compris celles de la prochaine Coupe du Monde 2026 :

Maple pour le Canada,

Zayu pour le Mexique,

Clutch pour les États-Unis.

Chacune disposera de capacités spéciales uniques qui viendront pimenter le gameplay.

Les déclarations

Christian Volk, directeur du gaming et de l’e-sport à la FIFA, explique :

« Avec FIFA Heroes, les fans pourront créer une équipe multivers unique : mêlant héros fictifs, joueurs favoris et mascottes de la FIFA. C’est une façon de partager l’amour du football avec une nouvelle génération tout en faisant revivre la nostalgie auprès des familles et des anciens joueurs. »

De son côté, Kyle Joyce, fondateur de Solace et partenaire d’Enver, précise :