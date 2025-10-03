Football Manager 2026 Touch vient de lever le voile sur une nouveauté tactique de taille grâce à une nouvelle vidéo : la possibilité de définir deux formations distinctes, selon que votre équipe ait ou non la possession du ballon.

Depuis quelques années, le langage tactique du football a considérablement évolué. Managers, experts et supporters dissèquent désormais des concepts toujours plus pointus, allant des « pressing triggers » au « rest defence ». Parmi ces notions, celle de la distinction entre formation en possession et hors possession est devenue incontournable, reflétant la manière dont une équipe adapte sa structure selon qu’elle attaque ou défend.

Conscient de cette évolution, Sports Interactive a travaillé en étroite collaboration avec des spécialistes du football pour intégrer cette dimension dans Football Manager. Jusqu’ici, l’introduction des rôles de joueurs permettait de donner des consignes différentes selon les phases de jeu, mais sans offrir la possibilité d’adopter deux schémas tactiques réellement distincts.

Avec FM26 Touch, cette limite est levée. Les entraîneurs virtuels pourront désormais configurer des formations spécifiques pour les phases avec ballon et sans ballon, répondant ainsi à l’une des demandes les plus récurrentes de la communauté. Cette avancée marque une étape majeure pour la série, qui promet encore plus de profondeur, de souplesse et de liberté dans la construction de vos plans de jeu.