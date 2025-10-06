Pour célébrer la sortie de Little Nightmares III, développé par Supermassive Games et publié par Bandai Namco Entertainment Europe, une nouvelle bande-annonce animée a été dévoilée, offrant un aperçu du monde de Little Nightmares sous un angle différent, dessiné à la main. Little Nightmares III sera disponible le 10 octobre 2025, sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Cette bande-annonce dessinée à la main montre le jeu dans un style différent et emmène les joueurs dans un voyage à travers les différents endroits d’où Low et Alone devront fuir : La Nécropole, La Fabrique de bonbons, Le Carnevale et l’Institut. Tous ces lieux sont remplis de rebondissements, de menaces et de Résidents qui attendent les joueurs à l’approche de la sortie du jeu.

Les joueurs qui précommandent Little Nightmares III auront un accès anticipé immédiat à Little Nightmares Enhanced Edition, et plus tard sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Une édition Deluxe est également disponible avec le Pack d’Extension « Les Secrets de La Spirale » qui ajoute deux chapitres supplémentaires à explorer (détails et disponibilités à venir). Enfin, l’édition Deluxe donnera accès au lancement à un ensemble de costumes exclusifs rendant hommage à un personnage que les fans reconnaîtrons peut-être.