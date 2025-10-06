Aujourd’hui, SEGA CORPORATION et le Comité International Olympique (CIO), le garant des Jeux Olympiques et le dirigeant de l’élan olympique, ont annoncé un accord inédit de plusieurs années qui célèbre l’héritage de Sonic The Hedgehog et la marque Olympiques.

Un premier aperçu de la collaboration « Cinq Anneaux » est d’ores et déjà disponible : les cinq anneaux olympiques avec une touche supersonique propre à Sonic The Hedgehog. Ce premier aperçu illustré met en avant le lien entre Sonic et les valeurs essentielles olympiques comme l’excellence, le respect et l’amitié. SEGA et le CIO recherchent des partenaires pour lancer une collection de produits dérivés en 2026.

« Chez Sega, nous nous engageons à encourager les communautés respectueuses et inclusives à travers le monde, » déclare Shuji Utsumi, président, directeur des opérations, et représentant légal de SEGA CORPORATION. « Ce partenariat avec le Comité International Olympique nous permet de mettre en avant ces valeurs, notamment avec le programme des Cinq Anneaux, mais aussi de célébrer l’esprit à la fois innovant et diversifié que nos deux marques promeuvent. »

« Le CIO est ravi de s’associer à SEGA pour écrire ce nouveau chapitre passionnant de la marque olympique, en s’appuyant sur la force du récit et de l’innovation pour mobiliser un public universel » explique Elisabeth Allaman, directrice générale adjointe de la branche Télévision et Marketing du CIO. « En associant les emblématiques et universels anneaux olympiques au personnage si populaire de Sonic, nous créons de nouvelles opportunités pour les fans de tout âge de découvrir l’esprit du sport et du jeu de diverses manières qui resteront gravées dans leur mémoire. »

Dans le cadre de cet accord avec le Comité International Olympique, SEGA et le CIO étudieront les possibilités de licencier leurs designs pour des collaborations ciblées de produits dérivés et inviteront les marques qui partagent le même état d’esprit à rejoindre cette fusion unique des sports et des jeux vidéo.