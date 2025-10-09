Le studio Odd Meter et l’éditeur 11 bit studios viennent d’annoncer la date de sortie officielle d’Indika sur Nintendo Switch : le jeu sortira le 17 novembre 2025 sur Switch. Confirmé sur consoles Nintendo il y a tout juste un mois, Indika ne se sera pas fait attendre longtemps avant d’obtenir une date précise, après une première fenêtre simplement évoquée pour “l’automne 2025”.

Sous ses airs de modeste nonne essayant de s’adapter à la routine d’un monastère russe du XIXe siècle, Indika cache une relation singulière avec le diable lui-même. Ce duo improbable sert de fil conducteur à un récit à la fois mystique, philosophique et surréaliste, inspiré d’auteurs tels que Dostoïevski et Boulgakov.

Développé par une petite équipe indépendante autrefois basée à Moscou et désormais installée au Kazakhstan, Odd Meter livre ici une œuvre atypique où le sacré et le profane s’entremêlent dans un voyage introspectif et troublant. L’univers, sombre et poétique, se distingue par une direction artistique singulière, où chaque lieu semble tiré d’un rêve — ou d’un cauchemar.

Indika est avant tout une aventure à la troisième personne mêlant exploration, réflexion et narration. Le joueur suit la protagoniste à travers des environnements étranges et symboliques, ponctués de puzzles, séquences de plateforme, mini-jeux rétro en pixel art et moments de contemplation pure.

Le cœur du jeu repose sur son écriture, pleine d’humour noir et de références religieuses détournées. À mesure que la jeune nonne progresse dans sa quête, le joueur découvre des couches de sens insoupçonnées : la dualité du bien et du mal, la foi comme moteur ou prison, et la recherche de soi dans un monde absurde.

La narration se distingue également par sa dimension cinématographique, rappelant les productions audacieuses du cinéma indépendant contemporain, à mi-chemin entre A24 et les œuvres métaphysiques d’un Lars von Trier.

Sorti initialement sur PC et consoles concurrentes au printemps 2024, Indika a rencontré un fort écho critique et public. Le jeu a notamment remporté le prestigieux Game Designer’s Award lors des Japan Game Awards, saluant son audace artistique et sa mise en scène atypique.