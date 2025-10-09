Le studio polonais Bloober Team a confirmé aujourd’hui travailler sur Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition, une nouvelle version complète du célèbre jeu d’horreur psychologique, destinée à la Nintendo Switch 2.

Sorti initialement en 2016, Layers of Fear avait marqué les esprits grâce à son atmosphère oppressante, son approche narrative unique et sa plongée dans la folie d’un peintre obsédé par son œuvre. Le titre avait ensuite fait son arrivée sur Switch en 2018 sous le nom de Layers of Fear: Legacy.

Cette Final Masterpiece Edition semble vouloir offrir l’expérience ultime de la série, même si Bloober Team n’a pas encore partagé de détails concrets sur son contenu. On peut toutefois s’attendre à une version regroupant l’ensemble des épisodes, DLC et améliorations techniques, tirant parti des performances supérieures de la Switch 2.

L’annonce a été faite dans le dernier rapport financier du studio, qui confirme également l’existence de Project M, un autre titre en développement pour la nouvelle console de Nintendo.

Récemment, Bloober Team a déjà démontré son savoir-faire sur la machine avec Cronos: The New Dawn, salué pour sa direction artistique et ses optimisations techniques sur Switch 2.

Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition est attendu en 2025, et devrait constituer la version la plus complète et immersive jamais proposée du jeu culte.