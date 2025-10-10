Square Enix a partagé de nouvelles informations sur Dragon Quest I & II HD-2D Remake, détaillant les ajouts apportés au premier opus de la trilogie d’Erdrick, dont de nouveaux scénarios, donjons et rencontres inédites. De nouvelles images accompagnent également ces révélations.

Dans Dragon Quest I & II HD-2D Remake, plusieurs scénarios inédits viendront renforcer les liens entre les différents volets de la trilogie. Dans Dragon Quest I, le héros devra faire appel à la puissance de Rubiss, la grande divinité déjà connue des fans de Dragon Quest III, afin de sauver un monde plongé dans les ténèbres.

Pour ce faire, il faudra visiter le village des fées, dont les habitantes entretiennent un lien étroit avec Rubiss, et entreprendre une quête pour la ramener dans ce monde.

Rubiss (doublée par Kelly Hotten) : grande entité spirituelle ayant créé le royaume d’Alefgard. Elle transmet un message pour sauver le monde.

La Murmureuse de Rêves (Dream-Whisperer, doublée par Yuriri Naka) : cheffe des fées, elle cherche à invoquer Rubiss pour restaurer la lumière.

Dans une vision onirique, une voix mystérieuse demande au héros de trouver un moyen de rappeler Rubiss. On apprend que la créatrice d’Alefgard s’est éloignée de ce monde, et que seule la Murmureuse de Rêves semble connaître le rituel nécessaire pour la ramener. Mais celle-ci a disparu…

Le village des fées, où résident celles qui partagent un lien profond avec Rubiss, sera un lieu clé. Cependant, les fées se méfient des humains, et il faudra gagner leur confiance pour progresser.

Des personnages inédits et événements supplémentaires feront leur apparition, approfondissant le récit du premier Dragon Quest. Ces ajouts permettront d’explorer davantage les mystères d’Alefgard et de donner plus de profondeur aux personnages rencontrés.

Le héros croisera la route des soldats de Tantegel , impliqués dans une affaire inquiétante.

Il pourra également venir en aide à un mage spécialisé dans les clés , afin de soigner les malades.

En suivant un sentier escarpé, il découvrira une caverne habitée par des nains, fiers et sûrs de leur force.

Ces nouvelles interactions viendront étoffer la narration et offrir un regard inédit sur les terres d’Alefgard.

L’aventure de Dragon Quest I s’enrichira de nouveaux donjons et de créatures redoutables. Les joueurs devront explorer chaque recoin des champs et cavernes pour dénicher des trésors cachés et de nouvelles zones mystérieuses.

Plusieurs donjons inédits feront leur apparition, chacun abritant ses propres secrets.

En enquêtant sur des points lumineux disséminés dans le monde, il sera possible de trouver des objets imprégnés du pouvoir de la nature . Ces ingrédients spéciaux joueront un rôle clé dans la progression.

Certains monstres puissants apparaîtront désormais dans les villes, menaçant les habitants. Le héros devra faire preuve de courage pour les défendre et restaurer la paix.

Avec ces ajouts, Dragon Quest I & II HD-2D Remake promet une expérience bien plus riche et narrative que les versions originales, tout en conservant l’esthétique HD-2D somptueuse déjà aperçue dans Octopath Traveler et Dragon Quest III HD-2D Remake.