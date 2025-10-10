Démêlez le sinistre mystère entourant Bunny Hall dans cette histoire sombre d’amitié, de peur et de fantaisie.

Maximum Entertainment, en partenariat avec le studio italien Little Sewing Machine et Meangrip Studios, sont fiers d’annoncer le lancement mondial du jeu de Chris Darril Bye Sweet Carole, une aventure d’horreur très attendue inspirée par l’âge d’or du cinéma d’animation à la main. Le jeu est maintenant disponible sur PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X et PC via Steam.

Bye Sweet Carole transporte les joueurs dans un royaume à la beauté envoûtante où le conte de féé s’entremêle avec la réalité cauchemardesque. Les joueurs suivront l’histoire de Lana Benton, une jeune fille courageuse à la recherche désespérée de sa meilleure amie, Carole, au sein de l’inquiétant orphelinat Bunny Hall.

Explorez un monde enchanteur animé à la main peuplé de personnages inoubliables, du compagnon dévoué de Lana Mr Baesie à la sinistre chouette Velenia, le terrible Mr Kyn, et un essaim incontrôlable de lapins de goudron. Chaque trame de cet univers fantastique a été méticuleusement illustrée pour donner vie à son charme sombre.

Le jeu est également disponible dès aujourd’hui en édition physique sur PS5 et Nintendo Switch. Cette édition spéciale de Bye Sweet Carole inclut les objets bonus suivants :