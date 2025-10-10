Mattel, Inc. (Nasdaq : MAT), l’une des principales sociétés mondiales de jouets et de divertissement familial et propriétaire de l’un des portefeuilles de marques les plus emblématiques au monde, en collaboration avec Outright Games, l’un des principaux éditeurs de divertissements interactifs destinés à toute la famille, a annoncé aujourd’hui le lancement de Barbie™ Sentiers Équestres, un nouveau jeu d’aventure équestre en monde ouvert, disponible dès maintenant en édition physique sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox One / Series X, distribué en France par Maximum Entertainment.

Les joueurs rejoignent Barbie « Brooklyn » Roberts et Barbie « Malibu » Roberts en tant que gardes forestiers juniors en formation, chevauchant leur fidèle cheval Lucky à travers le parc Canterbury Trails afin d’aider à restaurer le parc et à percer ses mystères.

Les principales caractéristiques de Barbie Sentiers Équestres incluent :

Rejoignez les Rangers Junior : faites équipe en tant qu’apprentis Rangers Junior avec les Rangers du parc et la tante de Ken, Lady Carson, pour raviver et embellir le Canterbury Trails Park.

Trouvez votre aventure : explorez des environnements variés tels que des prairies fleuries, des forêts luxuriantes, des montagnes et des lacs paisibles dans un vaste monde ouvert. Des mini-jeux et des courses mettent à l’épreuve les compétences équestres des joueurs, tandis que des quêtes dynamiques les invitent à découvrir la faune du parc, à restaurer les espaces naturels et à percer le mystère du cheval légendaire.

Rencontrez des visages familiers : retrouvez des amis tels que Ken, Teresa, Nikki et Daisy pour des missions secondaires et des défis amusants.

Capturez la magie : utilisez l’appareil photo intégré au jeu pour immortaliser des moments magiques et consignez vos découvertes dans un journal afin de suivre vos quêtes.

Prenez soin de votre cheval : créez un lien avec Lucky en la nettoyant, en la brossant, en la chouchoutant et en la nourrissant.

Exprimez votre style : trouvez des coffres à collectionner pour personnaliser vos tenues, votre équipement et vos accessoires colorés tels que des brides, des selles, des tresses et des rubans.

Erika Winterholler, responsable des jeux sous licence chez Mattel Digital Studios, a déclaré : « Depuis des générations, Barbie stimule l’imagination et l’émancipation, et pour de nombreux fans, ses aventures à cheval constituaient une évasion précieuse dans l’univers numérique de Barbie. Avec Barbie Sentiers Équestres, nous célébrons cet héritage précieux tout en ouvrant un nouveau chapitre, invitant les joueurs à redécouvrir le plaisir des jeux équestres Barbie et à créer leurs propres histoires aux côtés de Barbie « Malibu », Barbie « Brooklyn » et leurs amis à Canterbury Trails Park. »

« Le lancement de Barbie Sentiers Équestres aujourd’hui est une étape incroyable », a ajouté Stephanie Malham, directrice générale d’Outright Games. « Collaborer avec Mattel pour donner vie à cette marque emblématique dans une aventure immersive a été un véritable plaisir. Barbie est une icône mondiale intemporelle, et nous sommes extrêmement fiers de travailler avec Mattel sur un jeu qui capture l’esprit d’amitié, d’aventure et de découverte de la marque. »

Depuis 1959, Barbie inspire le potentiel illimité de chaque fille, stimulant l’imagination et façonnant l’avenir à travers le jeu. La marque propose plus de 175 poupées différentes, célébrant l’inclusivité et offrant une voix unique sur plusieurs plateformes afin de toucher un large public. Tout au long de cette évolution, le lien entre la marque Barbie et l’équitation est resté un thème récurrent et très apprécié, comme en témoignent plusieurs jeux vidéo précédents, notamment la célèbre série des Barbie Horse Adventures (2003-2008) et la série télévisée Les Mystères de Barbie : À la Poursuite du Cheval Perdu, actuellement disponible sur Netflix.