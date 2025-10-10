The Pokémon Company International sort la nouvelle extension Méga-Évolution du célèbre Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC), disponible dès aujourd’hui dans les magasins participants du monde entier.

Première extension de la série Méga-Évolution, l’extension Méga-Évolution marque le retour très attendu des Pokémon Méga-Évolution dans le JCC Pokémon. Les joueurs et joueuses peuvent dès maintenant découvrir et collectionner des cartes de puissants Pokémon-ex Méga-Évolution, dont Méga-Lucario-ex et Méga-Gardevoir-ex.

En jeu, les Pokémon-ex Méga-Évolution possèdent davantage de PV et infligent plus de dégâts d’attaque que les Pokémon-ex classiques, mais offrent trois cartes Récompense lorsqu’ils sont mis K.O. Par ailleurs, les Pokémon-ex Méga-Évolution peuvent être des Pokémon de base, de Niveau 1 ou de Niveau 2 et n’ont pas besoin d’un niveau d’Évolution supplémentaire.

​​ ​

​Dans Méga-Évolution, les Pokémon-ex Méga-Évolution « ultra rare » sont également illustrés avec un nouveau style faisant parfois apparaître la silhouette de la version normale de ce Pokémon. De plus, Méga-Évolution marque l’introduction dans le JCC Pokémon de cartes Objet, Stade et Outil Pokémon « ultra rare ».

Méga-Évolution est maintenant disponible dans les boosters, les Coffrets Dresseur d’élite et diverses collections dans les magasins participants du monde entier.

De plus, il est maintenant possible de jouer avec Méga-Évolution en version numérique via l’application du JCC Pokémon Live sur les appareils iOS, Android, macOS et Windows. Les joueurs et joueuses peuvent collectionner de nouveaux Pokémon-ex Méga-Évolution et combattre à leurs côtés, et à la connexion, le Passe de combat Méga-Évolution les récompensera avec un nouveau deck mettant en vedette Méga-Lucario-ex. Un deck supplémentaire centré sur Méga-Gardevoir-ex peut être déverrouillé en continuant à jouer