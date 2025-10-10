Affrontez vos peurs d’enfance avec un ami en coopération en ligne, ou seul avec l’IA et échappez à la Spirale

Les joueurs peuvent désormais incarner Low et Alone et tenter d’échapper à la Spirale, un monde dangereux rempli d’illusions dans Little Nightmares III, disponible dès maintenant sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, et Nintendo Switch. Développé par Supermassive Games et publié par Bandai Namco Entertainment Europe, le jeu explore une toute nouvelle histoire avec des protagonistes originaux et peut désormais être joué en coopération en ligne pour la première fois dans l’histoire de la franchise.

Les joueurs parcourront la Spirale, un monde rempli d’illusions situé dans le Nulle-Part, et incarneront Low et Alone, deux enfants qui devront travailler ensemble pour trouver une échappatoire. Low, est un jeune garçon avec une cape bleue et un masque tandis que Alone, sa meilleure amie, porte une combinaison verte et des couettes. Tous deux sont équipés d’un objet emblématique qui les aidera à repousser les menaces et à résoudre les différentes énigmes qui bloquent leur issue. Pour la première fois dans la franchise, la coopération en ligne est disponible et, grâce au Pass Ami, les joueurs pourront inviter un ami à s’échapper de la Spirale ensemble.

Little Nightmares III est également disponible en Édition Deluxe et inclura, en plus du jeu de base, le Pass d’Extension “Les Secrets de la Spirale” qui ajoute deux chapitres supplémentaires à explorer (détails et disponibilités à venir) ainsi qu’un ensemble de costumes exclusifs, mettant en vedette un personnage que les fans reconnaîtront peut-être… L’Édition Deluxe est disponible ici.