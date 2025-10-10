Le plus célèbre des beagles mène l’enquête ! Rejoignez les Peanuts dans cette délicieuse aventure de mystère parfaite pour les fans de tous âges !

GameMill Entertainment, le développeur Cradle Game et Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer la sortie de Snoopy & The Great Mystery Club, une toute nouvelle aventure de mystère, maintenant disponible en édition physique sur Nintendo Switch et PlayStation 5.

Incarnez Snoopy et utilisez votre intelligence pour explorer, résoudre des énigmes astucieuses et découvrir les mystères cachés de la ville avec l’aide de l’adorable bande des Peanuts. Passez d’un costume de Snoopy à l’autre, jouez à une grande variété de mini-jeux et vivez une aventure hilarante placée sous le signe du travail d’équipe et de l’amitié !

Enfilez votre casquette de détective et rejoignez Snoopy et sa bande dans une toute nouvelle aventure mystérieuse pleine de charme, d’énigmes astucieuses et d’amitiés sincères ! Explorez la ville, résolvez des affaires complexes et découvrez des secrets cachés avec l’aide de l’adorable équipe des Peanuts.

Que vous enquêtiez sur la disparition de cerfs-volants ou que vous recherchiez le mystérieux monstre du Lac Ness, chaque affaire est remplie de défis stimulants et de surprises inattendues. Formez une équipe de quatre personnes avec des amis tels que Peppermint Patty, Lucy, Marcie, Schroeder, Franklin et d’autres, chacun apportant ses propres compétences spéciales à l’affaire. Pleine d’humour, d’esprit et du charme classique de Peanuts, cette aventure conviviale d’action et d’énigmes est parfaite pour les joueurs de tous âges !

Caractéristiques principales :

INCARNEZ SNOOPY – Snoopy mène l’enquête ! Prenez la tête du Great Mystery Club et faites équipe avec la bande des Peanuts, en utilisant leurs compétences insolites pour vous aider à résoudre des énigmes.

EXPLOREZ DES LIEUX EMBLÉMATIQUES – Visitez l’école, la salle de concert emblématique, la maison de Charlie Brown, le terrain de baseball, l’arbre mangeur de cerfs-volants et bien d’autres lieux encore dans votre quête de la vérité !

SNOOPY ENQUÊTE – Passez d’un alias de Snoopy à l’autre (détective, scout, pirate, etc.) pour résoudre des énigmes à l’aide d’outils astucieux tels qu’un souffleur de feuilles, une loupe de super détective, un robuste détecteur de métaux et bien d’autres encore.

MINI-JEUX DU MYSTERY CLUB – Amusez-vous avec le baseball, le football, l’artisanat, les tests de mémoire, la chasse aux objets, le piano et les courses de caisses à savon, puis envolez-vous à bord du légendaire Sopwith Camel pour poursuivre le Baron Rouge !