Les zombies sont de retour, plus affamés et mieux pixelisés que jamais. PopCap Studios et Electronic Arts ressuscitent le jeu de stratégie culte avec Plants vs. Zombies: Replanted, une version entièrement remasterisée du classique de 2009 qui a popularisé la défense de jardin la plus déjantée du jeu vidéo. Le titre sortira le 23 octobre 2025 sur Nintendo Switch et Switch 2, et s’offre aujourd’hui une nouvelle bande-annonce centrée sur les nouveautés, dont le GameShare, la fonction permettant à deux joueurs de partager le jeu sur une seule console Switch 2.

Replanted n’est pas qu’un simple coup de peinture HD : c’est une refonte complète du jeu original, avec des graphismes remaniés, des animations retravaillées et une tonne de contenus inédits. On y retrouve les affrontements loufoques entre tournesols, pisto-pois et morts-vivants, mais aussi de nouvelles mécaniques de jeu pensées pour prolonger le plaisir, que l’on joue seul ou à deux. Le jeu introduit un mode coopératif local, où deux joueurs peuvent unir leurs forces pour repousser les hordes, ainsi qu’un mode PvP totalement inédit permettant de contrôler les zombies pour semer le chaos dans le jardin de son adversaire.

Les développeurs ont également ajouté plusieurs nouveautés destinées à moderniser la formule sans trahir son esprit. Le mode Cloudy Day restreint la production de soleil et les capacités de plantation, transformant chaque partie en défi tactique. Les mini-jeux emblématiques comme Wall-Nut Bowling font leur grand retour, remis au goût du jour avec une présentation en haute définition et quelques surprises pour les fans de la première heure. Les joueurs les plus téméraires pourront aussi s’essayer au mode Rest In Peace, une variante hardcore avec mort permanente dans le mode Aventure, où la moindre erreur renvoie au tout début de la partie.

En plus des améliorations techniques et des nouveaux modes, Plants vs. Zombies: Replanted se veut aussi une célébration de l’histoire de la franchise. Un Art et Concept Library inédit permet de découvrir des croquis, prototypes et documents d’archives jamais dévoilés, retraçant la genèse d’un phénomène qui a marqué toute une génération. Le Tree of Wisdom revient lui aussi, modernisé avec des options visuelles et des réglages activables à la volée, offrant davantage de confort et de personnalisation.

Le remaster met surtout en avant la fluidité et la richesse visuelle des affrontements, désormais sublimées en HD sur toutes les plateformes. Sur Switch 2, le jeu profite d’un affichage plus net, d’un framerate stabilisé à 60 images par seconde et du GameShare pour jouer à deux sans passer par deux copies du jeu.

Avec Plants vs. Zombies: Replanted, PopCap et EA redonnent vie à un classique intemporel, en y ajoutant la générosité et la folie qu’attendent les fans depuis plus d’une décennie. Précommander le jeu donnera même droit à un skin 8-bit exclusif pour le Peashooter, clin d’œil nostalgique à l’époque où tout a commencé. Quinze ans après la première invasion, les zombies reviennent réclamer vos cerveaux — et cette fois, ils ont la HD de leur côté.