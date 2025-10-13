Deck13 Spotlight et Wobble Ghost sont heureux d’annoncer la sortie de leur jeu d’action-aventure fait de pixels, Spindle ! Revêtez la cape de la Faucheuse et plongez dans un monde mystérieux où plus personne ne semble mourir, dès aujourd’hui sur PC et Nintendo Switch.

Pourquoi mourir ?

Sérieusement. Que se passerait-il si plus personne ne pouvait mourir ? Sans vouloir spoiler : le monde ne pourrait pas le supporter, et seul Dengel, un faucheur guidant les âmes des êtres chers vers le repos éternel, peut découvrir ce qui se passe. Bon, il y a également un cochon, et avant que vous posiez la question : OUI, vous pouvez jouer le cochon.

Spindle est un jeu d’action aventure au rythme effréné, dans la veine de classiques tels que Phantom Hourglass. Il regorge de références aux jeux de notre enfant, mais surtout de donjons, d’ennemis et d’énigmes tout au long de l’histoire.

Malgré son apparence mignonne, le jeu offre une expérience intense de cohésion et de guérison, qui rappelle à tous que chacun gère son deuil à sa manière, tout naturellement.

Dans cette aventure, le deuil est bien plus qu’un thème : c’est le cœur même du voyage. Fruit d’une collaboration étroite et constante avec la communauté, le concept original a évolué au fil des retours des joueurs pour devenir un jeu explorant les nombreuses manières dont chacun fait face à la perte d’un être cher.

Un monde à découvrir

Spindle vous invite à embarquer pour un voyage émouvant inspiré des jeux de notre enfance, rempli de personnages pittoresques et de superbes décors de pixels faits à la main. Munis de votre faux bien affûtée et d’un esprit aiguisé, explorez des donjons tortueux peuplés d’ennemis rusés et parsemés d’énigmes malicieuses et découvrez petit à petit le mystère qui vous entoure.

Attention – Plus vous avancez, plus les ombres semblent vous observer… Êtes vous prêts à découvrir ce qui vous attend réellement dans la pénombre ?

Plongez dans l’aventure avec votre compagnon cochon DÈS MAINTENANT puisque Spindle est DÉSORMAIS DISPONIBLE sur PC et Nintendo Switch, au prix de 19.99€! Jouez à la démo aujourd’hui (bientôt également sur Nintendo Switch) et n’oubliez pas d’en parler autour de vous.

Que se passe-t-il lorsque plus personne ne meurt ? La réponse est loin d’être agréable : Le chaos. Un chaos absolu, sans fin, qui a désespérément besoin d’être remis en ordre. Et avant qu’il ne soit trop tard, la Grande Faucheuse elle-même doit comprendre ce qui a mal tourné.

Bienvenue dans Spindle, un jeu d’action-aventure à l’ancienne dans lequel vous incarnez la Mort. Heureusement, vous ne serez pas seul dans cette aventure : un fidèle cochon rose sera votre compagnon et vous guidera à travers les ombres. Ensemble, vous lutterez pour rétablir l’équilibre dans un monde au bord de l’effondrement.

Êtes-vous prêt à affronter le chaos ? Embarquez votre faux et votre étonnant compagnon rose, et plongez dans une fantastique aventure !