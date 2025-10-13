UNABLES, littéralement « incapables », est un jeu qui s’amuse avec la physique dans lequel nous incarnons des personnages incapables du moindre mouvement. Le jeu est la première expérience vidéoludique du studio indépendant polonais 9UNZ. Il est arrivé sur l’eShop de la Nintendo Switch le 14 mars 2024 au prix de treize euros. A-t-on affaire à une belle première expérience ou un jeu à éviter ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau basique / moyen en anglais est nécessaire pour jouer à UNABLES.

Un concept amusant, qui aurait pu promettre beaucoup de rire

UNABLES part d’un concept très simple. Les personnages du jeu sont paresseux et refusent de se déplacer eux-mêmes. C’est donc à nous, simple utilisateur, de les secouer dans tous les sens afin d’accomplir leurs objectifs.

La prise en main est simplissime : en réalité, nous utilisons les joysticks pour tourner le décor. En déplaçant celui-ci, nous devrons amener les personnages vers l’objectif, tout en esquivant les nombreux obstacles qui se présentent face à nous.

Prenons un exemple : dans un des niveaux, nous incarnons un détective totalement immobile. Nous devrons réussir, juste en tournant le décor, à le faire toucher divers objets comme un fusil à pompe, un portefeuille, un revolver ou encore des photographies. Cependant, les nombreux bâtiments placés çà et là nous compliqueront la tâche.

En plus de ça, nous pourrons parfois appuyer sur la gâchette afin que notre personnage (ou le décor) réalise une « action » (comme donner un coup de poing dans l’arène de catch). Ces actions seront utiles pour réussir certains objectifs.

Nous avons soixante secondes pour toucher un maximum d’objets. En fonction de notre score, nous gagnons de zéro à trois étoiles. Ces dernières nous débloquent de nouveaux niveaux, et ce jusqu’à la fin du jeu.

Le gameplay d’UNABLES n’évolue pas, et le principal intérêt de l’expérience est de découvrir le nouveau décor et les dangers liés. Dans la piscine, par exemple, nous devons éviter de laisser les mannequins trop longtemps dans l’eau pour ne pas les noyer. Dans le laboratoire, il faut éviter de lancer notre personnage contre la porte électrifiée.

UNABLES est un jeu au concept amusant… mais trop limité pour concurrencer les jeux basés sur une physique « ragdoll » (littéralement, poupée de chiffon). Il suffit d’une heure pour faire le tour du concept (et du jeu, concrètement) et nous restons finalement sur notre faim.

Les niveaux sont soignés, colorés, avec une patte agréable à l’œil. Nous apprécions aussi l’humour gentillet déployé à travers les situations et la voix-off… Mais manette en main, l’ennui arrive vite, malheureusement. Le gameplay n’évolue pas assez et le level design n’arrive pas à nous tenir en haleine : une fois passée la découverte du niveau, il n’est pas agréable d’y retourner pour essayer à tout prix de récolter des étoiles.

Mais un gameplay peu étoffé qui finit rapidement par ennuyer

À vrai dire, le jeu est coincé entre l’expérience absurde qui fait fi de la difficulté et au contraire, l’expérience qui nous oblige à recommencer encore et encore les mêmes niveaux afin de débloquer la suite. Cet entre-deux, combiné à l’absence d’évolution du gameplay, contribuent à rendre l’expérience assez morne à la longue. Nous avons finalement amèrement regretté que notre avancée ne soit pas liée à nos talents mais au hasard. Il existe un mode facile mais celui-ci est sans intérêt : à quoi bon faire un mode « bac-à-sable » alors que nous faisons déjà le tour du décor sur les soixante secondes obligatoires ?

UNABLES rate aussi le coche avec son portage sur Nintendo Switch… qui se contente du minimum syndical. Le jeu, qui fonctionne finalement comme une sorte de boule à neige carrée, aurait été parfait avec le mode gyroscope offert par la console. Cependant, le jeu n’offre ni cette option, ni tactile, ni même une traduction française ! Même s’il suffit d’un niveau basique pour comprendre le texte (moyen pour comprendre l’audio), nous sommes déçus de ce portage paresseux qui ne prend pas en compte les capacités de la console.

Le prix de treize euros, pour seulement deux heures de jeu, paraît un peu excessif. Il existe aujourd’hui de nombreux jeux plus qualitatifs qui reposent sur la physique (Besiege, Totally Accurate Battle Simulator) dans des zones de prix similaires.

Comme nous l’avons susmentionné, la direction artistique du jeu, proposant des niveaux colorés et remplis de vie, sont l’un des points forts de l’expérience. Nous apprécions l’univers qui ramène à l’enfance malgré le côté parfois adulte de la voix-off (qui nous parle par exemple d’état d’ébriété).

La voix-off est peu originale et la bande-son, même si elle se fond bien au reste de l’expérience, est finalement peu inspirée. L’absence de traduction et notre concentration pour mener à bien notre niveau font que nous oublions presque son existence, comme un son d’ambiance au fond. Dommage.

Nous vous joignons une assez courte vidéo (quinze minutes) qui vous présente quelques niveaux. Malgré notre retour assez négatif, n’hésitez pas à faire un tour dessus pour voir si (peut-être) le jeu vous plaît.