Le studio LEVEL-5 vient d’annoncer la tenue d’un nouveau live stream consacré à Inazuma Eleven: Victory Road. Cette diffusion spéciale, baptisée INA-DAI, aura lieu le 21 octobre 2025 à 22h (heure japonaise) — soit 15h en France — et sera retransmise en direct sur YouTube via la chaîne officielle de LEVEL-5.

Comme souvent avec les présentations de la série, cette émission sera entièrement en japonais, mais des sous-titres anglais seront ajoutés ultérieurement à la rediffusion sur YouTube.

Ce nouvel événement permettra de découvrir de nombreuses informations inédites sur Inazuma Eleven: Victory Road, et plus précisément sur ses trois grands modes de jeu : le Story Mode, le Chronicle Mode et le Versus Mode. Les développeurs devraient y détailler les mécaniques principales, les nouveautés de gameplay, ainsi que quelques surprises pour les fans de longue date de la franchise.

Pour rappel, Inazuma Eleven: Victory Road est attendu le 13 novembre 2025 sur Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 et PC (Steam). Ce lancement mondial mettra fin à un développement particulièrement long et à plusieurs reports successifs. Le dernier en date, survenu en juillet 2025, avait été justifié par des ajustements liés à la localisation et à la finalisation des enregistrements vocaux.

Cet épisode marquera le grand retour de la licence culte de football et de RPG, avec une nouvelle histoire, des personnages inédits et plus de 4 500 joueurs issus de toute la saga à collectionner, entraîner et intégrer à votre équipe. Victory Road promet aussi un mode en ligne compétitif particulièrement riche, permettant aux joueurs du monde entier de s’affronter dans des tournois virtuels.

Ce live du 21 octobre devrait donc être une étape décisive avant la sortie officielle. Les fans espèrent surtout que LEVEL-5 profitera de l’événement pour confirmer une bonne fois pour toutes la date du 13 novembre, sans nouvelle annonce de report.

➡️ Vous pourrez suivre la diffusion en direct sur la chaîne YouTube officielle de LEVEL-5 : youtube.com/@LEVEL5ch