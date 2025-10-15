Owlcat Games s’annonce particulièrement actif pour la fin d’année, avec un quatrième trimestre placé sous le signe des grandes annonces, des mises à jour majeures et de nouveaux lancements très attendus. Lors de l’IGN Fan Fest, le studio a révélé plusieurs nouvelles passionnantes autour de ses licences Warhammer 40,000, notamment Rogue Trader et Dark Heresy.

La première grande information concerne Warhammer 40,000: Rogue Trader, qui s’apprête à franchir une étape importante : pour la toute première fois, un jeu développé par Owlcat va voir le jour sur Nintendo Switch 2. Déjà considéré comme l’un des CRPG les plus aboutis du studio, le titre débarquera prochainement sur la console de nouvelle génération de Nintendo, peu de temps après la sortie de son importante extension Lex Imperialis. Les joueurs pourront ainsi prolonger leur épopée dans l’Expanse de Koronus, cette fois au format portable, bien au-delà du Steam Deck.

Dans Rogue Trader, les joueurs incarnent un Rogue Trader, héritier d’une dynastie de puissants explorateurs et commerçants qui détiennent le privilège rare de régner sur leur propre protectorat commercial, tout en explorant les confins de l’espace impérial avec la bénédiction de l’Empereur lui-même. Grâce à leur Warrant of Trade, ces capitaines hors du commun disposent d’un pouvoir quasi illimité et d’une mission sacrée : étendre les frontières de l’Imperium. À la tête d’un immense vaisseau spatial et d’un équipage d’une loyauté absolue, les joueurs devront imposer leur vision — en faisant preuve de clémence ou de cruauté — et leurs choix auront des répercussions considérables sur des systèmes stellaires entiers. Fidélité à l’Empereur ou alliances hérétiques, chaque décision façonnera durablement l’univers du jeu.

Mais Owlcat ne compte pas s’arrêter là. L’autre grande annonce de l’IGN Fan Fest concerne Warhammer 40,000: Dark Heresy, dont l’Open Alpha est prévue pour le quatrième trimestre 2025. Les amateurs de stratégie narrative pourront bientôt plonger dans cette nouvelle aventure sombre et intense, centrée sur l’Inquisition et ses luttes contre l’hérésie au cœur de l’Imperium.

Dans Dark Heresy, le joueur endosse le rôle d’un acolyte de l’Inquisition, chargé de diriger une escouade hétéroclite à travers des missions d’enquête, de combat tactique et de choix moraux cruciaux. Le jeu se déroule durant la période du Noctis Aeterna, sur fond de mystères entourant la redoutable Tyrant Star. L’équipe que le joueur peut former est aussi variée que fascinante : un vétéran de la Garde impériale originaire du monde-mort de Catachan côtoiera un mercenaire Kroot, représentant des races xenos. Cette diversité souligne la profondeur narrative du titre et promet une grande richesse dans les interactions et les stratégies possibles.

Doté d’un système de combat au tour par tour, d’enquêtes complexes et de dialogues entièrement doublés, Dark Heresy reprend et approfondit les concepts déjà introduits dans Rogue Trader. Le ton promet d’être fidèle à l’esprit grimdark de Warhammer 40,000, mêlant brutalité, mysticisme et dilemmes moraux permanents.

Owlcat Games prévoit donc une fin d’année particulièrement dense, entre la sortie prochaine de Warhammer 40,000: Rogue Trader sur Nintendo Switch 2 et l’ouverture imminente de l’Alpha publique de Dark Heresy. Le studio promet d’ailleurs de nouvelles annonces à l’occasion du Warhammer Day, où d’autres informations seront partagées sur ces deux projets ambitieux. Les fans de CRPG tactiques et d’univers sombres peuvent se préparer : l’Imperium est sur le point de s’étendre à de nouveaux horizons.