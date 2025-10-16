Le studio milanais 3DClouds continue de faire évoluer son jeu de course Formula Legends avec une double annonce destinée à ravir les amateurs de vitesse : une importante mise à jour de maniement désormais disponible et le lancement imminent du premier DLC payant, baptisé Raw Power, attendu pour le 23 octobre sur Nintendo Switch, PlayStation, Xbox Series X|S et PC.

Proposé au tarif de 3,99 € / $3.99 / £3.99, ce pack ajoute trois nouvelles voitures emblématiques issues de différentes époques de la course automobile, chacune offrant une approche unique du pilotage et de la performance. La Jorsey, élégante représentante du début des années 1990, se distingue par ses lignes fluides et son design avant-gardiste. La Superbows, venue tout droit de la fin des années 1970, incarne l’expérimentation audacieuse avec son style rasant le sol et sa conception radicale. Enfin, la Beta Borneo, bolide moderne des années 2020, combine aérodynamisme de pointe et puissance technologique. Trois approches du sport automobile, trois sensations de conduite très différentes, réunies sous le signe de la vitesse pure.

Formula Legends est un hommage vibrant à l’histoire et à la légende du sport automobile mondial. Avec ses circuits courts, sa dégradation des pneus, ses arrêts au stand et son ton résolument arcade, le jeu de 3DClouds capture l’essence de la course tout en restant accessible. Son objectif : offrir une expérience rapide, fluide et immersive, qui célèbre les pilotes et les machines d’hier et d’aujourd’hui.

Parallèlement au DLC, le studio déploie une mise à jour gratuite qui s’attaque à l’un des points les plus discutés par la communauté : le maniement. Une nouvelle option de conduite vient renforcer la réactivité des véhicules et réduire les délais d’entrée, rendant le gameplay plus fluide et intuitif. Cette mise à jour s’inscrit dans une série d’améliorations continues visant à affiner les sensations de pilotage et à ouvrir le jeu à un plus large public.

3DClouds ne compte pas s’arrêter là : de futures mises à jour gratuites sont déjà prévues, avec une restructuration des niveaux de difficulté pour mieux équilibrer les courses, ainsi qu’une IA retravaillée. Les pilotes contrôlés par ordinateur devraient désormais réagir plus naturellement à la trajectoire du joueur et éviter les comportements irréalistes, comme les freinages tardifs excessifs.

Depuis sa sortie, Formula Legends bénéficie d’un suivi exemplaire, nourri par l’écoute active de sa communauté. Entre contenu premium et mises à jour gratuites, le jeu continue de s’enrichir et d’affirmer sa place parmi les références du racing arcade moderne. Les joueurs pourront se procurer le Raw Power Car Pack dès le 23 octobre sur toutes les plateformes.