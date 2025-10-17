Vous cherchez un bon jeu sur l’eShop ? Voici notre sélection des promotions hebdomadaire ! Au programme, des habitués de notre liste, mais aussi quelques nouveautés… En espérant que vous puissiez trouver le titre qui vous fera patienter avant les fêtes !

The Survivalists

2,49€ au lieu de 24,99€

Un tout petit prix pour un jeu très sympathique. The Survivalists est actuellement sur l’eShop au prix de 2,49€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 9 novembre !

Ce petit jeu vous met dans la peau de quelqu’un sur une île déserte, et qui, comme son nom l’indique, doit survivre. Nous avions loué à sa sortie le contenu du jeu, et autant dire qu’à ce prix, le ratio devient très intéressant. Nous avions mis la note de 7,5 sur 10 au jeu.

Vous pouvez lire notre test ici.

Golf With Your Friends

4,99€ au lieu de 19,99€

Nous continuons avec cette promotion à cinq euros. Golf With Your Friends est sur l’eShop à 4,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 9 novembre (aussi).

Comme son nom l’indique, Golf With Your Friends permet de faire du (mini-)golf… avec ses amis. Si en solo le jeu n’a que peu d’intérêt, cette expérience prend forme à plusieurs avec des objets à la Mario Kart qui viendront gâcher la soirée de vos adversaires ! Notre testeur avait mis la note de 7,5 sur 10 à sa sortie en critiquant juste… le côté chronophage du titre.

Vous pouvez lire notre test ici.

Capes

19,99€ au lieu de 39,99€

Capes continue de baisser de prix. Le jeu est disponible sur l’eShop à 19,99€ au lieu de 39,99€ jusqu’au 6 novembre.

Capes est un jeu de stratégie au tour par tour qui s’inspire très fortement de l’univers des comics. Nous incarnons une équipe qui ressemble très fortement aux X-Men afin d’aller sauver le monde ! Facile à prendre en main, avec une durée de vie conséquente (une vingtaine d’heures), il y a de quoi s’amuser sur ce jeu indépendant ! Notre testeur lui avait mis la note de 7,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Pronty: Mystères des profondeurs

4,49€ au lieu de 14,99€

Passons à Pronty: Mystères des profondeurs qui est actuellement en promotion sur l’eShop au prix de 4,49€ au lieu de 14,99€ jusqu’au 22 octobre !

Pronty: Mystères des profondeurs est un jeu d’aventure dans lequel l’être humain a colonisé les océans. Cependant, à cause de la pollution environnante, des monstres mutants attaquent ce nouvel Atlantide. Nous incarnons Pronty, un jeune poisson qui rêve de devenir protecteur des cités. Pour moins de dix euros, Pronty: Mystères des profondeurs vous propose une aventure complète (une dizaine d’heures) à la patte graphique très réussie. Nous lui avions mis à sa sortie la note de 7,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

AVICII Invector

3,99€ au lieu de 19,99€

Nous terminons avec ce jeu de rythme : AVICII Invector est disponible sur l’eShop à 3,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 23 octobre.

Forcément, pour aimer AVICII Invector, il faut aimer la musique du DJ suédois décédé en 2018. Passé ce premier obstacle, vous trouverez un jeu de rythme de qualité disponible à un prix vraiment minuscule. Notre testeur, à la sortie du jeu, avait par ailleurs adoré le level design du jeu ainsi que son gameplay simple mais réussi. Il avait donné au jeu la note exceptionnelle de 9 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.