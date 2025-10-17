À l’occasion d’Halloween, SEGA et Poncle offrent aux joueurs de Two Point Museum un crossover inédit avec l’univers culte de Vampire Survivors. Une mise à jour gratuite, baptisée Rift Update 6.0, vient d’arriver, apportant avec elle trois nouvelles zones à explorer, de nouveaux objets à collectionner, des armes légendaires à manier et même des invités vampiriques inattendus.

Cette collaboration marie l’humour caractéristique de la série Two Point au chaos pixelisé du bullet hell de Poncle, dans un mélange aussi improbable que délicieux.

Les joueurs sont invités à replonger dans le Digiverse, un univers numérique de distorsions temporelles et de mondes parallèles.

Trois Points d’intérêt issus de Vampire Survivors font désormais partie de la carte :

Mad Forest : une forêt autrefois paisible, devenue le repaire du mal où rôdent d’étranges créatures et, bien sûr, du poulet rôti au sol.

: une forêt autrefois paisible, devenue le repaire du mal où rôdent d’étranges créatures et, bien sûr, du poulet rôti au sol. Inlaid Library : une bibliothèque mystique pleine de reliques, où les joueurs peuvent découvrir de nouveaux objets à exposer ou à utiliser.

: une bibliothèque mystique pleine de reliques, où les joueurs peuvent découvrir de nouveaux objets à exposer ou à utiliser. Capella Magna : le troisième et dernier lieu, à la fois grandiose et inquiétant, qui clôt l’exploration de ce crossover.

Ces zones deviennent accessibles depuis la carte principale, et peuvent être visitées pour collecter de nouveaux objets, organiser des expositions ou équiper vos employés d’armes mythiques.

Les armes emblématiques de Vampire Survivors font leur entrée dans Two Point Museum sous forme de Mythical Gear :

l’ail légendaire, l’eau bénite de Noël, ou encore les épinards peuvent désormais être utilisés comme équipements conférant des bonus aux membres du personnel du musée.

Chaque arme peut aussi être exposée comme relique, pour émerveiller ou effrayer les visiteurs vampires qui déambulent dans vos galeries.

Une nouvelle catégorie d’objets appelée Relics of the Digiverse fait également son apparition. Ces artefacts mystérieux offrent des bonus d’expérience à votre équipe… mais comportent souvent un petit revers, fidèle à l’humour absurde de Two Point County.

Au total, la mise à jour ajoute 10 nouveaux objets à collectionner, dont des décorations inspirées des environnements du jeu de Poncle, ainsi qu’un nouvel ensemble de papiers peints et de revêtements de sol pour recréer la Mad Forest ou la Inlaid Library dans votre musée.

Les visiteurs pourront aussi déguster une nouvelle spécialité culinaire — le Floor Chicken Casserole — servie dans la cafétéria, clin d’œil savoureux à l’un des objets les plus emblématiques de Vampire Survivors.

Et comme si cela ne suffisait pas, Poe Ratcho, figure familière du jeu original, fait également son apparition en tant que VIP visitable, prêt à inspecter vos collections et à semer un peu de chaos.

Avec cette mise à jour, Two Point Museum démontre une fois encore la souplesse et la créativité de son concept. Le jeu de gestion accueille ici l’un des univers indépendants les plus marquants de ces dernières années, sans jamais perdre sa personnalité humoristique.

Entre la collecte frénétique d’armes, la gestion des visiteurs vampires et les clins d’œil constants à Vampire Survivors, cette mise à jour Halloween réussit le pari de marier deux styles que tout oppose : la gestion excentrique de SEGA et le chaos pixelisé de Poncle.

Gratuite et disponible dès maintenant, Vampire Survivors Rift Update 6.0 transforme Two Point Museum en véritable musée du fantastique numérique.