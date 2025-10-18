Se balader sur l’eShop permet quelquefois de découvrir des titres qui nous ont échappé lors de leur sortie. Tantôt, le hasard nous invite à découvrir quelques pépites. Tantôt, il s’agit de rencontres qu’il aurait mieux valu éviter. Et puis, il arrive aussi parfois de se plonger dans un titre et de ne plus parvenir à en sortir, jusqu’à en perdre l’envie de passer à table ! Attention, grosse addiction en vue !

Farm Together n’en est pourtant pas à son coup d’essai : nous vous proposions même le test du premier opus sur Nintendo-Town. Avec un certain scepticisme, nous avons souhaité relancer la machine (le tracteur était encore un peu chaud !). Les débuts n’étaient pas incroyables… et pourtant !

Un démarrage mitigé…

Farm Together 2 est un jeu de gestion agricole très accessible qui suit très largement les traces de son grand frère : allons même jusqu’à oser dire qu’il s’empresse de prendre les même bottes poisseuses, mais dans lesquelles nous adorons nous balader des heures et des heures pour extraire la moindre carotte de nos champs.

Le joueur débute par la personnalisation de son personnage avant d’arriver sur son terrain de jeu, encore un peu à l’étroit. Très rapidement, notre petit héros semble assez « mou du genou », et avance tel un adolescent en mal de vivre. Les graphismes ne daignent pas montrer une évolution incroyable face à Farm Together 1. Bref, nous frisons le regret d’achat. Tenaces, nous persévérons.

La prise en main est toujours très facile. L’un des gros atouts du titre réside dans son aisance à effectuer toutes les tâches agricoles sans le moindre effort : il suffit de se poster devant un bout de terrain pour qu’il soit travaillé avec intelligence. Il sera dès lors labouré, arrosé, semé, récolté selon les besoins. D’une efficacité redoutable, nous adorons qui plus est ne pas dépendre d’une frustrante barre d’énergie. Ici, le joueur peut travailler sans compter ses heures. Sa seule contrainte pourrait bien être sa jauge d’essence… mais encore habile de ses pieds, nous y reviendrons le moment venu.

La première heure sur Farm Together 2 s’avère donc être agréable mais non révolutionnaire. Les plantations se succèdent, ainsi que les animaux. Les saisons s’enchaînent au rythme de quinze minutes chacune, avec leurs plantes dédiées. Les arbres et les arbustes sont aussi de la partie et permettent de parfaire le terrain. La météo, quant à elle, se montre globalement clémente, avec un soleil souvent radieux, bien que quelques averses viennent noircir l’horizon.

Notre inventaire se remplit à vive allure, et bientôt nous débordons de récoltes : il est temps de parler affaires ! Direction la ville. Cette dernière n’est pas bien grande, mais ne demande qu’à prospérer. En effet, au fil de l’expérience gagnée lors du travail à la ferme, Farm Together 2 permet de déverrouiller un grand nombre d’échoppes, susceptible de racheter toutes les récoltes. Néanmoins, ces ventes sont au départ assez limitées (une poignées de tubercules, quelques fruits…) mais rentables. Les commerçants ont rapidement le tiroir caisse vide de fonds ! Ces ventes sont la source de revenus intéressants, avec un nombre florissants de joyaux très utiles pour quelques achats importants, notamment les terrains avoisinant la ferme.

Chaque échoppe fait aussi écho à l’inventaire du joueur. Ainsi, perfectionner tel ou tel commerçant permet d’agrandir son inventaire pour les récoltes concernées. Les commerçants gagnent aussi en fonds de roulement. Il est aussi possible d’agrandir l’ensemble de son inventaire grâce à une boutique dédiée. Bien entendu, toutes ces améliorations ne sont pas gratuites. Sachez néanmoins que Farm Together 2 reste un jeu très accessible. Aucune difficulté à l’horizon. Il suffit de jouer, jouer, jouer et jouer encore ! Voilà qui tombe bien : vous risquez d’avoir du mal à décrocher !

… puis impossible de s’arrêter !

Il ne sera jamais question de prendre l’épée pour aller titiller du gros monstre (quoique l’épée doit être très efficace pour certaines récoltes !). Que toutes celles et ceux en quête d’un grand jeu d’aventure changent de page ! A contratio, les joueurs en marge d’une escapade agricole dans leur quotidien, accessible et débordant de récompenses : vous avez trouvé votre Graal.

Farm Together 2 repose sur un principe très simple mais toujours efficace : la récompense. Avec très peu de contraintes (juste un peu de patience finalement), il est très aisé de progresser dans le titre. L’expérience est délivrée à foison : pour le joueur, pour la récolte en elle-même et pour la ferme. Tout cela devient dès lors synonyme de nouveautés, ce qui rend indéniablement le titre très addictif. Découvrir de nouvelles récoltes et boutiques, agrandir son terrain et répondre à un maximum de quêtes pour s’enrichir toujours plus, rester sur le qui-vive du moindre changement : une routine bien rodée sur Farm Together 2.

Il serait bien trop long (et assurément regrettable pour le plaisir de la découverte !) de tout vous dévoiler, mais sachez que vos efforts seront récompensés. Ce n’est qu’après de nombreuses heures que vous débloquerez, notamment, la possibilité d’embaucher du personnel. Nul doute que votre terrain deviendra gigantesque, avec de nombreux spots de téléportations ! Quant à vous, les cernes viendront peu à peu s’incruster sous vos yeux, alors que vous serez dans l’attente du prochain événement.

Une attente qui peut aussi se faire dans la douceur d’un foyer. Farm Together 2 offre en effet l’opportunité de bâtir sa maison, avec de nombreux aménagements disponibles. Bien entendu, il va de nouveau falloir faire preuve d’un peu de patience pour tout déverrouiller. Certaines activités ne peuvent par ailleurs n’être effectuées qu’en intérieur, comme la peinture, la cuisine ou la musique. La pratique de ces tâches est aisée, mais nous aurions aimé qu’elles soient un peu plus nombreuses.

Seuls ou accompagnés

Farm Together 2, comme son nom l’indique, permet de jouer en multi. Cette capacité reste optionnelle, il est tout à fait possible de verrouiller l’accès et rester ainsi dans son petit coin, tel un ermite.

Pour tous les autres, l’arrivée d’autres joueurs permet d’aller toujours plus vite : ils peuvent travailler à votre place. La bienséance exige tout de même de replanter ce qu’on récolte. Soulignons qu’il s’agit d’une aide pour le fermier. N’espérez pas voler des choux et des pommes chez le voisin !

Lors de votre arrivée sur le titre, nous vous déconseillons de visiter les fermes publiques avec un haut niveau. En effet, vous risquez de vous gâcher le plaisir de la découverte de toutes les nouveautés à déverrouiller. Mais par la suite, la visite est intéressante : certains joueurs regorgent d’ingéniosité pour être efficaces et rentables !

Le chant du coq à l’aube : pour ou contre ?

(pour !)

Tout au long de notre partie sur Farm Together 2, nous n’avons rencontré aucune difficulté majeure : le titre tourne sans difficulté. L’ambiance y est très détendue, dotée de mélodies sans prétention, avec des graphismes simples. Quelques jeux de lumière se démarquent néanmoins, nous laissant observer quelques secondes le soleil frisant l’horizon sur nos carottes en pleine croissance.

Un autre conseil : investissez dès que possible dans le tracteur ! Il deviendra très vite votre meilleur allié ! Les citernes d’essence peuvent aussi être cumulées sur le terrain : grâce à quelques spots de téléportation judicieusement disposés, vous progresserez très rapidement. L’essence ne sera donc pas un véritable problème (un passage chez le garagiste de la ville permet de rendre le tracteur toujours plus efficace), et le flegme adolescent de la marche à pieds ne sera bientôt bien que le lointain souvenir de vos premiers pas sur la ferme !

Farm Together 2 est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 26 euros environ.

Le saviez-vous ?

Vos parents ne vous ont-ils jamais fait quelques plaisanteries sur l’overdose de nourriture ? À la maison, nous avons eu « Si tu manges trop de beurre, tu auras une beurrite ! » (véridique). Ne portons pas de jugement s’il vous plaît ! Manger trop de carottes, en revanche, peut véritablement être préjudiciable et occasionner non pas une « carottite », mais une caroténémie, la peau devient alors jaune / orangée !