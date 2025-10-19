Dreamhaven et le studio Secret Door ont annoncé l’arrivée de la mise à jour 1.5 de Sunderfolk, prévue pour le 22 octobre 2025. Cette mise à jour gratuite introduira une série d’ajouts très attendus, dont le One Shot Mode, plusieurs nouvelles missions et diverses améliorations de confort destinées à enrichir l’expérience de jeu.

Le One Shot Mode est sans doute la plus grosse nouveauté de cette version. Très demandé par la communauté, ce mode permet aux joueurs de sélectionner n’importe quelle mission de la campagne et de la rejouer indépendamment, comme un défi autonome. L’objectif : obtenir le meilleur score possible. Il est possible d’y jouer en solo ou en multijoueur jusqu’à quatre participants, avec la possibilité de changer de héros entre les missions afin de tester de nouvelles stratégies.

Les campagnes en cours ne seront pas affectées par ce nouveau mode, mais plusieurs différences notables s’appliquent :

Il n’y a pas de taverne ni de bonus alimentaires .

. L’équipement est préassigné selon le niveau , avec des options limitées mais équilibrées.

, avec des options limitées mais équilibrées. Les cartes de compétences, de destin et d’équipement peuvent être échangées avant chaque mission, mais leur disponibilité dépend du niveau sélectionné.

peuvent être échangées avant chaque mission, mais leur disponibilité dépend du niveau sélectionné. Les niveaux de personnage sont recalculés pour chaque mission choisie.

sont recalculés pour chaque mission choisie. Un système de score évalue la performance selon différents critères.

Un système de score complet et compétitif

Le One Shot Mode introduit un véritable système de notation. Chaque mission est notée selon plusieurs paramètres :

L’or accumulé ;

Le nombre d’ennemis vaincus ou restants ;

Le nombre de vies utilisées ;

Les bonus d’objectif spécifiques à chaque mission.

Les notes vont de C à S+, cette dernière étant la plus haute distinction possible. Les missions peuvent également inclure des modificateurs particuliers selon leur type, encourageant les joueurs à perfectionner leur approche et à rejouer chaque niveau pour viser l’excellence.

Quatre nouvelles missions inédites

Outre la compatibilité du One Shot Mode avec l’intégralité des missions de la campagne, la mise à jour 1.5 ajoute quatre missions exclusives spécialement conçues pour ce mode :