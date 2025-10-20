Du 30 Octobre au 2 Novembre, venez essayer la Nintendo Switch 2 sur le stand Nintendo à la Paris Games Week 2025 (…), au Parc des expositions de la porte de Versailles ! Découvrez le catalogue déjà disponible de la nouvelle évolution de la Nintendo Switch avec Mario Kart World ou Légendes Pokémon : Z-A – Nintendo Switch 2 Edition, ou venez tester en avant-première Kirby Air Riders ou Metroid Prime 4 : Beyond – Nintendo Switch 2 Edition. Mesurez-vous également à de redoutables adversaires dans les tournois gratuits organisés sur le stand et passez sur scène pour rayonner devant le public !

Découvrez les nouveautés incontournables de la Nintendo Switch 2 !

Montrez l’étendue de vos talents dans les nouveaux jeux multijoueur !

Mario Kart World : Faites vrombir vos moteurs et embarquez dans une course de kart géante sur Nintendo Switch 2 au stand Nintendo ! Participez à des courses allant jusqu’à 24 pilotes, le plus grand nombre jamais enregistré dans l’histoire de la série ! Découvrez les nouveaux circuits dans le mode Grand Prix, ou foncez pour la première place dans un grand marathon de circuits avec le mode Survie. Entre amis ou en famille, partagez des parties endiablées et montrez à tout le monde qui est le roi de la piste !

Kirby Air Riders : Faites monter la pression, activez le turbo et attaquez vos adversaires dans Kirby Air Riders, un jeu de course effréné avec Kirby et ses amis, en exclusivité sur Nintendo Switch 2 ! Jouable en avant-première sur le stand Nintendo avant son lancement officiel le 20 novembre, choisissez votre rider, votre bolide, et que la compétition commence ! À vous les combats vitesse grand V dans des courses multi-joueurs endiablées !

Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition ＋ Jamboree TV Rejoignez la plus grande fête de la Paris Games Week en compagnie de Mario et ses amis ! Entre amis ou en famille, profitez de mini-jeux inédits grâce au mode souris des nouveaux Joy-Con 2 !

Embarquez dans les prochaines aventures solo signées Nintendo

Légendes Pokémon : Z-A – Nintendo Switch 2 Edition : Explorez la ville d’Illumis, une ville inspirée de Paris… à la Paris Games Week ! Prenez en main le nouveau système de combat dynamique en temps réel dans les rues de la ville lumière, déchaînez les pouvoirs des Méga-Evolutions ! Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition : Découvrez en avant-première le nouvel opus de la saga Metroid Prime, avant sa sortie officielle le 4 décembre ! Plongez dans la nouvelle aventure de Samus Aran dans la version Nintendo Switch 2, avec le viseur du mode souris et une fréquence d’images améliorée ainsi que le support HDR pour des couleurs plus intenses ! Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau : Revivez la Guerre du Sceau, évoquée dans The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Dans ce jeu canonique, affrontez de grandes vagues d’ennemis aux cotés de la princesse Zelda et du roi Rauru et défendez les terres d’Hyrule face au roi démon Ganondorf. Ce titre exclusif à la Nintendo Switch 2 sera jouable pour la première fois en France à la Paris Games Week 2025. De quoi patienter avant le lancement du jeu le 6 novembre prochain !



D’autres jeux vous attendent également sur le stand Nintendo avec Donkey Kong Bananza et Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2. Redécouvrez des classiques remis au goût du jour avec le catalogue Nintendo Gamecube – Nintendo Classics. Et découvrez une sélection de jeux éditeurs tiers comme Hollow Knight : Silksong, EA Sports FC 26, DRAGON BALL: Sparking! ZERO, Resident Evil Requiem et bien d’autres encore !

Compétitions et invités surprises

Venez vivre une expérience unique et inoubliable en montant sur scène pour partager votre passion avec toute la communauté Nintendo ! Plongez dans l’univers des jeux présentés et montrez l’étendue de votre talent devant un public de fans et de curieux. Rencontrez des invités de marque et échangez avec eux dans une ambiance conviviale et festive. Défiez** vos amis ou de nouveaux adversaires lors de nos tournois gratuits*** sur Mario Kart World et prouvez que vous êtes le pilote le plus rapide de la piste !

* Nécessite un téléviseur prenant en charge la résolution spécifiée. Un écran compatible avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et disposant d’une résolution 1080p est requis pour atteindre 120 images par seconde en mode TV. La fréquence d’images est fixée à un maximum de 60 images par seconde pour une sortie 4K.

** Les règlements des tournois seront disponibles sur le stand et mis en ligne prochainement sur le site nintendo.fr. Tout participant âgé de moins de 18 ans, doit présenter une autorisation de son ou ses représentants légaux pour participer à ces tournois (formulaire disponible sur l’espace Nintendo au salon Paris Games Week et sous la forme de fichier électronique sur le site www.nintendo.fr). Le participant et son ou ses représentants légaux doivent justifier de leur identité par la présentation d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)

***hors coût d’accès au festival