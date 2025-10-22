Le label d’édition de Devolver Digital Big Fan et le studio Shiny Shoe dévoilent aujourd’hui le prochain arrêt de l’irrépressible Monster Train 2 : une deuxième mise à jour de contenu gratuite constellée de défis inédits et de nouvelles manières stratégiques de combattre les forces extrêmement puissantes des Titans destructeurs de mondes. Le deckbuilder acclamé par la critique profitera de la mise à jour Echoes From the Void dès le 5 novembre prochain sur PC, PlayStation 5, Nintendo Switch et Xbox Series X|S.

Echoes From the Void invite les adeptes de la stratégie à concevoir de nouvelles tactiques efficaces contre deux boss surpuissants, un lot de nouveaux Défis Dimensionnels ainsi que plus de 50 nouveaux mutateurs qui altèrent le gameplay de Monster Train 2 de manière inventive et excitante.

Des artefacts non affiliés à des clans, de nouveaux événements Alcôve Céleste et leurs précieuses récompenses : Echoes From the Void est l’excuse parfaite pour revenir sur l’un des jeux les plus addictifs de l’année, où de se lancer pour la première fois dans ce voyage riche et particulièrement fun !

Monster Train 2 poursuit intelligemment la route pavée par le premier épisode avec un système de combat ingénieux et exigeant sur trois niveaux. Pour contrecarrer les plans des factions ennemies, les cinq clans jouables disposent chacun de leurs propres avantages stratégiques à mélanger à souhait pour créer les synergies les plus improbables possibles. L’expérience est aussi douce pour les débutants que riche et gratifiante pour les aficionados du genre et de la série : intensité, créativité et richesse sont les maîtres-mots de ce deuxième opus.