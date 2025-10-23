Owlcat Games a confirmé une excellente nouvelle pour les amateurs de jeux de rôle tactiques : Warhammer 40,000: Rogue Trader arrivera sur Nintendo Switch 2 le 11 décembre 2025. Ce sera la première incursion du studio sur la nouvelle console de Nintendo, marquant un tournant important pour le développeur déjà reconnu pour ses adaptations ambitieuses de jeux de rôle classiques.

Sorti initialement sur PC et consoles, Rogue Trader s’impose comme l’un des CRPG les plus aboutis de ces dernières années. Inspiré de l’univers emblématique de Warhammer 40,000, le jeu invite les joueurs à incarner un Rogue Trader, héritier d’une dynastie de puissants explorateurs et marchands disposant d’un Warrant of Trade octroyé par l’Empereur de l’Humanité. Cette autorisation confère un pouvoir quasi illimité, permettant d’explorer les confins de l’espace impérial, de forger des alliances ou d’imposer sa loi sur des mondes entiers.

Le joueur commande un immense vaisseau spatial et son équipage, prêt à conquérir ou à commercer dans les recoins inexplorés de la galaxie. Chaque décision — qu’elle soit empreinte de piété, d’ambition ou de trahison — aura un impact direct sur l’univers du jeu et sur les nombreux personnages qui peuplent le Koronus Expanse, la zone frontalière où se déroule l’aventure. Fidèle à la philosophie d’Owlcat Games, la narration se veut riche, complexe et pleine de ramifications, laissant une grande liberté d’action au joueur.

Cette version Switch 2 sera disponible au prix de 49,99 $ et intégrera toutes les améliorations de contenu déjà publiées sur les autres plateformes, dont la mise à jour majeure 1.5 récemment déployée, apportant de nombreuses optimisations et ajustements de gameplay. Le portage suivra également la sortie de l’extension Lex Imperialis, lancée plus tôt cette année, garantissant ainsi une expérience complète dès le lancement sur la console de Nintendo.