Après un léger report annoncé il y a tout juste quelques jours, MOUSE: P.I. for Hire tient enfin sa nouvelle date de sortie : le 19 mars 2026, sur tous les supports. Une bande-annonce inédite accompagne cette annonce, confirmant que le projet du studio avance à bon rythme et promet un hommage aussi stylisé qu’intense aux cartoons et au cinéma noir du siècle dernier.

P.I. for Hire plonge les joueurs dans une aventure d’action rétro inspirée à la fois des dessins animés des années 1930 — avec leur animation “rubber hose” emblématique — et de l’atmosphère pesante du film noir classique. Le résultat : un shooter narratif singulier, à mi-chemin entre la bande dessinée animée et le polar interactif, où un détective souris doit survivre dans une ville corrompue et dangereuse.

Le gameplay s’appuie sur un arsenal digne des années 40-50, combinant revolver, mitraillette Thompson, marteau, fusil Carcano et dynamite, pour une approche du combat aussi variée que spectaculaire. Le joueur est libre de choisir son style : foncer dans le tas, esquiver avec agilité, ou planifier chaque affrontement avec précision. Cette liberté d’action est renforcée par le système de progression “Fantastic-o-Matic”, qui permet d’améliorer armes et compétences via des distributeurs disséminés dans la ville, offrant une personnalisation poussée du gameplay.

Au-delà de ses mécaniques de tir, MOUSE: P.I. for Hire mise sur une narration immersive où trahisons, complots et meurtres s’entremêlent dans un univers aussi charmant qu’inquiétant. Chaque mission dévoile un pan supplémentaire de l’histoire, tandis que l’ambiance visuelle, entre pastel et ombres épaisses, rend hommage aux plus grands classiques du dessin animé et du film noir.