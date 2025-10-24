Nous revoilà pour notre habituelle sélection des jeux en promotion sur l’eShop. Au programme, contrairement à la semaine dernière, nous avons non pas des jeux à tout petit prix, mais plutôt des « gros » jeux qui s’offrent une réduction alléchante, parfois pour la première fois. Voici notre quarante-troisième sélection de l’année !

Shin Megami Tensei V: Vengeance

26,99€ au lieu de 59,99€

Nous commençons avec ce classique de 2021 : Shin Megami Tensei V: Vegeance est sur l’eShop à 26,99€ au lieu de 59,99€ jusqu’au 2 novembre !

Ce cinquième opus est une masterclass pour les amateurs de JRPG. Si vous cherchez un jeu à la durée de vie gigantesque, au gameplay soigné, à la bande-son parfaite et aux graphismes réussis, n’hésitez pas, cette expérience d’Atlus est sans aucun doute un must have pour les fans. Notre testeur lui avait mis la note de 9 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.

Lysfanga: The Time Shift Warrior

6,24€ au lieu de 24,99€

Lysfanga: The Time Shift Warrior est encore une fois disponible sur l’eShop au prix de 6,24€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 2 novembre.

Lysfanga: The Time Shift Warrior est un titre publié par Quantic Dream. C’est un puzzle game d’action dans lequel vous incarnez une guerrière qui doit tuer tous les monstres de chaque niveau. Pour ce faire, vous êtes capables de créer des clones qui se battront sur plusieurs temporalités différentes ! C’est un jeu assez étonnant que nous avons beaucoup apprécié chez Nintendo-Town. Nous lui avions mis la note de 8,6 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici (vous pouvez aussi regarder notre vidéo)

The Lara Croft Collection

7,49€ au lieu de 14,99€

Fan de Lara Croft et vous hésitiez à vous prendre cette compilation ? Vous êtes juste curieux ? N’hésitez pas : le jeu est actuellement en promotion sur l’eShop à 7,49€ au lieu de 14,99€ jusqu’au 2 novembre.

À sa sortie, nous avions trouvé cette compilation, malgré les années, encore très bonne et agréable malgré son prix (selon nous) trop élevé. Mais à huit euros, c’est une très belle offre. Si vous êtes nostalgiques ou désireux de découvrir ces deux opus, il ne faut pas hésiter. La compilation contient Guardian of Light et Temple Osiris et nous lui avions mis la note de 7,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Sonic x Shadow Generations

27,49€ au lieu de 49,99€

Nous passons à un jeu sorti cet avril qui affiche déjà une réduction importante. Sonic x Shadow Generations passe sur l’eShop de 49,99€ à 27,49€ jusqu’au 2 novembre (encore, encore).

Ce remaster, à défaut d’être un titre mémorable, promet aux fans de la première heure comme aux néophytes de découvrir un très bel opus. L’ajout du DLC Shadow apporte un plus vraiment intéressant alors que le jeu de base, sorti en 2011, reste toujours aussi agréable manette en main. Notre testeur lui avait mis la note de 7,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici (ou encore une fois, nous avons une vidéo de gameplay !)

Dawn of the Monsters

6,54€ au lieu de 26,19€

Nous terminons avec cette offre sympathique : Dawn of the Monsters est sur l’eShop à 6,54€ au lieu de 26,19€ jusqu’au… 2 novembre.

Dawn of the Monsters est un beat ’em up jubilatoire qui nous permet d’incarner des kaijus ! Même si certains pourraient trouver le jeu « déjà-vu », nous avons une expérience très agréable qui permet de se défouler avec une très belle patte graphique. Nous lui avions mis la note de 7,4 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.