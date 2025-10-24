La nouvelle aventure de Dora sur console, désormais disponible sur toutes les plateformes, propose des mini-jeux interactifs et un mode coopératif 2 joueurs pour toute la famille

Outright Games, premier éditeur mondial de divertissements interactifs pour toute la famille, en partenariat avec Paramount, vient d’annoncer la sortie de Dora : Sauvetage en forêt tropicale, la toute nouvelle aventure de plateforme et de réflexion basée sur la série animée DORA. Le jeu est disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Créé pour célébrer le 25e anniversaire de la franchise, Dora : Sauvetage en forêt tropicale invite les joueurs à rejoindre Dora et Babouche pour contrecarrer les plans de Chipeur et redonner vie à l’Arbre des Alebrijes. Ils pourront courir et bondir dans des environnements hauts en couleur pour récupérer des feuilles, résoudre des énigmes et apprendre l’anglais et quelques notions d’espagnol tout en s’amusant.

En chemin, ils pourront croiser la route de Tico, Isa, Benny, du Grand Poulet Rouge et d’Ale. Des mini-jeux pimenteront l’aventure : les réflexes des joueurs seront mis à l’épreuve par Chipeur, ils devront se creuser les méninges et participeront à plein d’activités amusantes proposées par d’autres personnages. Parents et enfants pourront même vivre une merveilleuse aventure en famille et apprendre ensemble grâce au mode coopératif pour 2 joueurs !

Fidèle à la série par ses graphismes, sa bande-son et ses voix authentiques, le jeu plonge toute la famille dans le monde de Dora et donne l’impression d’entrer directement dans un épisode du dessin animé. Au cours de cette expérience enrichie de nombreuses mécaniques interactives, les joueurs devront utiliser une carte pour se repérer, débloquer des objets et des lieux ou encore trouver des indices pour résoudre des énigmes environnementales. Chacun des cinq environnements du jeu offre des défis originaux, des secrets bien cachés et une rejouabilité immense pour les jeunes explorateurs.

Spécifiquement conçu pour les plus jeunes, le jeu utilise des mécaniques simples et intuitives qui sont clairement expliquées pour faciliter la prise en main. Les instructions sont renforcées à la fois par l’image et par le son : les personnages guident le joueur jusqu’à son objectif tandis que les boutons à utiliser sont affichés à l’écran. Les jeunes enfants peuvent ainsi jouer en toute confiance et profiter pleinement d’une expérience à la fois accessible et captivante.

« Ce nouveau jeu interactif est fidèle à l’esprit d’aventure de Dora », explique Stephanie Malham, directrice d’Outright Games. « Dora : Sauvetage en forêt tropicale rassemble parents et enfants autour des grandes valeurs de la franchise que sont l’aventure, la réflexion et la découverte d’une nouvelle langue dans un format adapté à toute la famille. »

Depuis son lancement sur Nickelodeon en 2000, la franchise Dora l’exploratrice est devenue l’une des séries pour enfants les plus populaires de tous les temps. Traduite en 32 langues et diffusée dans plus de 150 pays, elle a reçu d’innombrables prix : Emmy®, Peabody, NAACP, Alma, Imagen, Latino Spirit, Gracie Allen, Parents’ Choice, Common Sense Media ou encore Television Critics Association.