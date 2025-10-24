Electronic Arts Inc. et PopCap Studios sont fiers d’annoncer que Plants vs. Zombies™: Replanted , le remaster du célèbre jeu de tower defense est maintenant disponible pour les joueur·se·s du monde entier. Avec ses graphismes HD, de nouveaux niveaux bonus supplémentaires et des modes en coopération et JcJ locaux, Plants vs. Zombies™ fait son grand retour sur PC (via Steam, EA app, Epic Games Store) et les consoles Nintendo Switch™ 2, Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S et Xbox One au prix de 19,99 €*.

Avec ses combats stratégiques et bourrés d’action, ses mini-jeux emblématiques et de tout nouveaux modes de jeu comme Ciel nuageux et Repose en paix, Plants vs. Zombies: Replanted remet au goût du jour la baston végétale adorée des joueur·se·s. Ces dernier·ère·s peuvent dès maintenant emmener leur ami zombie, humain ou végétal multiplier les dégâts en faisant équipe dans un mode en coopération locale ou en s’affrontant en mode JcJ local. Plants vs. Zombies: Replanted propose de redécouvrir le titre à l’origine de la franchise dans une version remasterisée avec des graphismes HD améliorés et des éléments inédits issus de son histoire.

La nouvelle fonctionnalité GameShare** sur Nintendo Switch™ 2 permet également aux joueur·se·s d’inviter leurs ami·e·s pour jouer en coopération locale ou en JcJ via une connexion sans fil locale avec un seul exemplaire du jeu.